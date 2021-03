Le aperture in Portogallo - Ronaldo segna, l'arbitro non convalida: furto senza VARgogna

Si grida allo scandalo in Portogallo dopo il pareggio (2-2) contro la Serbia. Il motivo? Una rete di Cristiano Ronaldo non convalidata in pieno recupero nonostante la palla superi evidentemente la linea. Nelle qualificazioni ai Mondiali non c'è il VAR, pertanto non c'è stata revisione. "Furto!", titola Record in una prima pagina che ritrae CR7 mentre protesta con l'arbitro. "Senza VARgogna", il gioco di parole proposto invece da A Bola che ovviamente apre con lo stesso tema.