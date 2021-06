Le aperture inglesi - Inizia l'Europeo, Maguire verso il ritorno. Sancho vede lo United

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 11 giugno 2021, si parla in particolare dell'inizio dell'Europeo e soprattutto della Nazionale inglese che ritrova uno dei suoi protagonisti. Torna in gruppo Harry Maguire, roccioso difensore centrale dello United, ma non sembra esserci spazio o speranza per lui in avvio di Europeo: il difensore dovrebbe saltare le 3 sfide dei gironi. Spazio anche al calciomercato con lo United che fa sul serio per Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Mags' Euro fears"

The Guardian: "The wait is over"

Mirror Sport: "Harry's coming back"

Daily Express: "Mings the merciless"