Le aperture inglesi - L'Inghilterra non si accontenta delle semifinali. La carica di Southgate

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 5 luglio 2021, si parla in particolare dell'Europeo e dell'Inghilterra, arrivata in semifinale. Fra due giorni la grande sfida a Wembley contro la Danimarca. Carica Southgate, il c.t. cambia claim rispetto al passato: "L'Inghilterra non si accontenta delle semifinali". Gli inglesi sognano la vittoria di Euro 2020.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Mirror Sport: "Win it? Curse we can"

Star Sport: "He jinx it's ll over"

The Daily Telegraph: "England 'will not settle for semi-final'"

The Daily Express: "Ride the wave"