Le aperture portoghesi - Benfica-Sporting: è sempre derby. Mendes: "CR7 non torna"

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 15 maggio 2021, c'è spazio per il derby tra Benfica e Sporting con i secondi già campioni di Portogallo ma 'è sempre derby'. Sfida del gol tra Seferovic e Pote, in lotta per la classifica dei marcatori. Spazio anche al futuro, quello di Cristiano Ronaldo, con Jorge Mendes che ai microfoni di Record ha chiuso le porte a un ritorno del portoghese allo Sporting: "I piani di CR7 non passano per il momento dal Portogallo".

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Nem que fosse a feijoes"

Record: "Batalha do golo"