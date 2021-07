Le aperture portoghesi - Joao Mario a un passo dal Benfica: l'interista ha la coscienza pulita

"Joao Mario a un passo dal Benfica". L'annuncio arriva da Record in prima pagina, quotidiano portoghese che conferma l'intesa raggiunta tra l'Inter e il club lusitano per il centrocampista: 7,5 milioni ai nerazzurri, quinquennale da due milioni a stagione per lui. A Bola si accoda, parla delle stesse cifre e titola: "Con la coscienza tranquilla", in riferimento al diritto di prelazione che aveva lo Sporting e la scelta diversa del giocatore.