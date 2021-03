Le aperture portoghesi - Joao Mario deve restare. Cristiano Ronaldo da record

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, spazio al futuro di Joao Mario. Il portoghese, che ha un contratto in scadenza nel 2022 con l'Inter, sembra essere rinato e lo Sporting vorrebbe confermarlo: pronto contratto da 3 milioni. Spazio poi a Cristiano Ronaldo, in gol ieri in Juve-Spezia e salito a quota 767 gol in carriera (come Pelè).

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Gonçalo Ramos à espreita"

Record: "Joao Mario é para ficar"