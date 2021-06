Le aperture spagnole - Eriksen salvato, medici campioni di Euro2020. Depay, sì al Barça

Anche in Spagna i quotidiani sono tutti per Christian Eriksen. "Abbiamo già i campioni dell'Europeo: i medici". Bellissimo titolo proposto oggi in edicola da Marca, che racconta della celerità dei soccorsi e dell'importanza nel lieto fine della vicenda. "Che spavento!", titola invece As, pubblicando l'immagine del centrocampista dell'Inter al momento della ripresa di coscienza. Mundo Deportivo scrive "Salvato" a caratteri cubitali, utilizzando la stessa foto, mentre Sport cambia tema e dedica l'apertura al mercato: "Depay, sì al Barça".