Le aperture spagnole - Spagna in semifinale: l'eroe è Unai Simon. Martedì c'è l'Italia

vedi letture

Oggi le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli fanno tutte riferimento alla vittoria della Spagna contro la Svizzera. As elogia Unai Simon. Il portiere spagnolo è stato decisivo nella lotteria dei calci di rigore parando due tiri dal dischetto. La Roja batte la Svizzera e raggiunge così la semifinale che si giocherà martedì contro l'Italia.

Anche per Sport l'eroe dei quarti è Unai Simon. Ma il quotidiano pone l'accento al fatto che alla Nazionale spagnola è mancato quel gol che gli poteva permettere di vincere nei novanta minuti, dato che la Svizzera era rimasta anche in dieci uomini per 53 minuti di gioco.

Mundo Deportivo e Marca guardano a martedì. La Spagna arriva alla semifinale dopo aver giocato sia agli ottavi che ai quarti i supplementari. Entrambi i quotidiani elogiano il portiere Unai Simon per i due rigori parati che hanno permesso alla Spagna di staccare un biglietto per le semifinali.