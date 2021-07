Le big inglesi guardano in Scozia: pronta l'asta per il capitano del Rangers James Tavernier

Le big inglesi guardano in Scozia per rinforzare la loro difesa. Secondo quanto riporta la BBC, Arsenal e Manchester United avrebbero infatti preso informazioni sul capitano del Rangers James Tavernier. Terzino o difensore centrale di 29 anni, fresco di rinnovo contrattuale coi campioni di Scozia fino al 2024, il classe '91 è pronto a scatenare una vera e propria asta internazionale in vista di questa bollente estate di calciomercato.