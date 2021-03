Le pagelle del Lipsia - Gulácsi saracinesca, Upamecano non basta. Male Kampl e Forsberg

vedi letture

LIVERPOOL-LIPSIA 2-0 Marcatori: 70' Salah, 74' Mané

Gulácsi 7 - Decisivo in più di un'occasione in uscita su Salah. Reattivissimo sul colpo di testa a botta sicura di Diogo Jota, incolpevole sui gol dei Reds.

Mukiele 5,5 - Bada al sodo e si preoccupa di allontanare il più lontano possibile i palloni che gravitano dalle sue parti. Lascia l'impostazione ai compagni di reparto, ma in generale non da la sicurezza necessaria al reparto.

Upamecano 6,5 - Rimedia ad una prima frazione titubante con una ripresa da dominatore assoluto. Migliorato tantissimo anche in fase di impostazione, può poco in occasione delle segnature inglesi.

Klostermann 5,5 - L'azione dei Reds si sviluppa quasi sempre nella sua zona di competenza e ha non pochi affanni nell'arginare la catena composta da Salah e Alexander-Arnold. Più sicuro nella ripresa.

Adams 5,5 - Retrocede puntualmente ad aiutare Mukiele in fase di non possesso senza risparmiarsi in zona offensiva quando l'azione lo consente. Macchia la sua prestazione perdendosi completamente Mané in occasione del 2-0.

Sabitzer 5,5 - Tocca tantissimi palloni garantendo il giusto ritmo alla manovra ma trovando raramente corridoi per spiazzare l'attenta retroguardia dei Reds.

Kampl 5 - Tanta corsa e spirito di sacrificio, manca però negli ultimi trenta metri, sbagliando quasi sempre l'ultimo passaggio per i suoi attaccanti. (Dal 46' Sørloth 5,5 - La traversa gli nega la gioa di un gol che avrebbe potuto riscrivere la storia dell'incontro, ma poteva decisamente fare di più battendo a rete senza il disturbo di alcun difensore).

Nkunku 6 - Da rivedere in fase difensive, lascia troppo solo Klostermann sulle scorribande di Alexander-Arnold. Compensa con un azione offensiva martellante, i compagni lo cercano spesso e crea non pochi problemi ai Reds sulla sinistra. Calo drastico nella ripresa.

Dani Olmo 5,5 - Galleggia splendidamente tra le linee, calamitando anche i palloni più sporchi rigiocandoli con tocchi di grande classe. Manca il guizzo sotto porta, cala sensibilmente nella ripresa. (Dal 73' Haidara 5,5 - Il gol di Mané a un minuto dal suo ingresso di fatto gli impedisce la possibilità di impattare la partita come vorrebbe).

Forsberg 5 - Svaria tantissimo su tutto il fronte offensivo, dialoga bene con i compagni ma dimostra poca freddezza quando ha l'occasione di colpire, calciando di poco a lato da posizione ghiottissima. (Dal 60' Kluivert 6 - Impatta bene la gara provando qualche spunto in velocità dei suoi, l'uno-due Reds mette fine a ogni aspirazione).

Poulsen 5,5 - Tantissimo lavoro sporco, retrocede quasi sulla linea dei centrocampisti per aprire varchi nella retroguardia avversaria. Poco presente in area di rigore, non ha mai l'occasione di battere a rete. (Dal 60' Hwang 5,5 - Bravo a servire Sørloth con un bel cross dalla sinistra, meno bravo a tentare la battuta a rete qualche istante dopo ignorando i compagni meglio posizionati ).

All: Julian Nagelsmann 6 - Prova più volte a scuotere la squadra ma senza successo. Inserisce Sørloth a inizio ripresa per spronare i suoi a fare di più, ma viene tradito dalla poca lucidità sotto porta dei suoi ragazzi.