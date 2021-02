Le pagelle del M'gladbach - Lainer e Kramer predicano nel deserto, Elvedi travolto

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-MANCHESTER CITY 0-2 Marcatori: 29' Bernardo Silva, 65' Gabriel Jesus

Sommer 6 - Nessuna colpa in occasione dei gol messi a segno dagli avversari. Mette in mostra una discreta tecnica nell'impostazione dal basso.

Elvedi 5 - Si perde completamente Bernardo Silva in occasione del gol del vantaggio. Si riscatta parzialmente con un intervento decisivo su G.Jesus ad inizio ripresa, ma lo stesso brasiliano lo brucia in occasione del secondo gol.

Zakaria 5,5 - In fase di costruzione si spinge sulla linea di centrocampo per permettere l'impostazione ai piedi educati di Kramer. Grande fisicità in mezzo al campo ma pecca quasi sempre nell'ultimo passaggio.

Ginter 6 - Sempre ben posizionato, sbroglia più volte situazioni potenzialmente pericolose al centro dell'area di rigore. Senza dubbi il migliore nel terzetto difensivo dei tedeschi.

Lainer 6,5 - Lascia troppo spazio a Cancelo in occasione del cross che porta al vantaggio degli avversari ma è uno dei pochi a creare scompiglio nella difesa avversaria con i suoi continui movimenti a tagliare il rettangolo verde. (Dal 64' Lazaro 6 - Buoni movimenti sfruttando gli spazi lasciati dal City dopo il doppio vantaggio ma non ha mai la possibilità di incidere).

Neuhaus 5,5 - Abile a creare densità in mezzo al campo, si rende protagonista di alcuni buoni interventi in ripiegamento. Timido in fase di costruzione, raramente prova la giocata in avanti.

Kramer 6 - Chiamato ad abbassarsi quasi sulla linea di porta per provare ad impostare la manovra, gestisce in maniera efficace la sfera. L'atteggiamento della squadra lo penalizza, i compagni gli offrono davvero pochissime tracce in avanti da percorrere.

Hofmann 5,5 - Impalpabile, specie nella metà campo avversaria, dove sarebbe chiamato a fare la differenza con le sue giocate. Sul finale avrebbe il merito di guadagnarsi un calcio di rigore, ma la squadra arbitrale sonnecchia. (Dall' 87 Wolf s.v.).

Bensebaini 5 - Troppo precipitoso nelle giocate, solo una dormita di Gabriel Jesus evita il secondo gol degli avversari dopo un retropassaggio sciagurato verso il proprio portiere.

Pléa 5 - Partita complicata per l'attaccante francese. Riceve pochissimi palloni, vero, ma non ha neanche la forza di difedere la sfera spalle alla porta per provare a far salire la squadra. (Dal 64' Thuram 5,5 - Francamente complicato cambiare le sorti del match dopo aver subito il raddoppio pochi attimi dal suo ingresso. Non ha un pallone giocabile).

Stindl 5 - Cestina una delle poche ripartenze imbastite dai suoi ignorando Lainer ben posizionato sulla sinistra. Pecca di lucidità sbagliando la scelta della giocata, sfiancato dallo sforzo profuso in fase di non possesso. (Dal 74' Embolo s.v.).