Le pagelle di Newcastle-Arsenal 0-2 - Aubameyang e Elneny su tutti. Male Schar

Newcastle-Arsenal 0-2

Marcatori: 5' Elneny, 66' Aubameyang

Le pagelle del Newcastle

Dubravka 6 - Può poco sulle reti avversarie, per il resto c'è poco da segnalare.

Murphy 5.5 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso.

Clark 5.5- Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. A corrente alternata anche nella ripresa. (Dall'84' Gayle s.v. - )

Fernandez 5.5 - Non riesce a recuperare su Elneny. In difficoltà nella ripresa. (Dal 72' Schar 5 - Intervento senza senso a gara conclusa).

Ritchie 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo.

Longstaff 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Uno degli ultimi a mollare.

Dummett 6 - Gara senza infamia e senza lode..

Shevley 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra.

Almiron 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. (Dal 73' Joelinton s.v.- )

Saint-Maximin 5.5 Si integra bene con Wilson, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno.

Wilson 5.5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trova.

Le pagelle dell'Arsenal

Ryan 6.5 - Attento appena viene chiamato in causa.

Bellerin 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

David Luiz 6.5 - Gioca una delle sue migliori gare con l'Arsenal, ma dopo 50' deve lasciare il campo per un problema muscolare. Dal 53' Chambers 6 - Attento e concentrato fino alla fine.)

Gabriel 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla.

Xhaka 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

Elneny 6.5 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Bravo nel gol che indirizza la gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Ceballos 6 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza. (Dall'85' Thomas s.v. - )

Willian 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con il resto della trequarti si intende bene e crea azioni pericolose.

Odegaard 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte.

Martinelli 6.5 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni.

Aubameyang 6.5 - Si prepara al ritorno contro il Villarreal con il suo pezzo migliore: il gol. (Dal 78' Pepé s.v. - )