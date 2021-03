Lee Roche, dalla Champions col Man United a idraulico: "Avrei dovuto essere più socievole"

vedi letture

Lee Roche può dire di aver vissuto un sogno quando nella stagione 2002-2003 si è unito al Manchester United di Sir Alex Ferguson al fianco di campioni come Beckham, Giggs e Scholes debuttando anche in Champions contro il Deportivo La Coruna il 18 marzo del 2003. Un incontro che è durato solo 45 minuti per lui ma che ne ha segnato comunque l'esperienza calcistica. Ma anche la discesa della sua carriera è stata rapida, visto che dopo soli 4 anni ha deciso di lasciare il calcio giocato: "Forse avrei dovuto essere più socievole anche con gli altri, ma ero molto tranquillo e dopo l'allenamento tornavo sempre a casa". Dopo esperienze fallimentari al Burnley e nel Wrexham oltre che una breve apparizione in Irlanda, un giorno ha deciso di smettere: "Tornai a casa e non avevo nemmeno voglia di guardare il calcio in tv - ha raccontato a Planet Football - Adesso faccio l'idraulico e i miei colleghi mi chiedono sempre dello United. Ma è un po' noioso per me e soprattutto non sono uno che se ne va in giro a urlare al mondo che ho giocato per quella squadra. I ragazzi giovani che sognano di diventare calciatori devono conoscere il mondo reale, perché nella maggior parte dei casi non hanno un piano B nel caso in cui non riescano a imporsi da professionisti".