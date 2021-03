Leeds, Bielsa: "Abbiamo fatto uno sforzo enorme per mantenere la partita in equilibrio"

Il neopromosso Leeds continua il suo ottimo percorso in Premier con un pareggio ottenuto contro la corazzata Chelsea. Al termine della gara di Elland Road, che si è chiusa a reti inviolate, il tecnico Marcelo Bielsa ha elogiato in conferenza stampa la prestazione messa in campo dai suoi:

"Abbiamo affrontato una squadra che è superiore a noi, ma specialmente nel secondo tempo abbiamo fatto quanto serviva per giocare una partita equilibrata. Alla fine le occasioni create dalle due squadre sono simili. Per essere in grado di giocare una partita come quella di oggi abbiamo fatto uno sforzo enorme. Ci siamo impegnati al massimo per evitare che la gara si sbilanciasse a loro favore.

C'è stata una lieve prevalenza da parte nostra nel secondo tempo e una più chiara predominanza da parte del Chelsea nel primo, ma la produzione offensiva delle due squadre è stata simile e questo è molto difficile da ottenere. Se si prende come esempio l'ultima gara giocata dal Chelsea prima di oggi, la prima vera occasione che hanno concesso agli avversari è arrivata al 90'. Perciò aver creato 5 o 6 occasioni da gol è un merito per noi".