Leeds, Bielsa euforico: "Abbiamo giocato una delle migliori gare dell'anno"

Intervenuto nel post-partita di Leeds-Tottenham, ai microfoni del sito ufficiale del club, il tecnico dei padroni di casa Marcelo Bielsa ha così commentato la sfida di Elland Road.

Sulla gara:

"Considerata la statura degli avversari e il modo in cui abbiamo sia attaccato che difeso con la possibilità di giocarcela praticamente alla pari, questa è una delle gare migliori dell'anno. Potevamo segnare di più, ma abbiamo comunque concesso qualcosa. Credo che lo scarto di due gol sia giusto".



Sulla produzione offensiva dei suoi e su Rodrigo:

"Non credo che vincere con altri gol di scarto avrebbe dato la misura della partita, anche se poteva ovviamente capitare. E' altresì vero che vincere con un solo gol di scarto non sarebbe stato corretto, perché loro avrebbero potuto accorciare le distanze. Rodrigo? Parliamo di un giocatore vitale per noi - ammette il tecnico ex Marsiglia -, dopo il ritorno ha giocato una partita migliore della precedente. Ha delle soluzioni a problemi di gioco che nessuno ha bisogno di indicargli".