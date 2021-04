Leeds-Liverpool 1-1, le pagelle: Mané non basta, Llorente ferma i "Reds"

LEEDS-LIVERPOOL 1-1

Marcatori: 31' Mané (LI), 87' Llorente (LE)

LEEDS

Meslier 5 - Protagonista di un'uscita sciagurata in occasione del momentaneo vantaggio dei "Reds", ripete altre ingenuità abbastanza gravi anche nel corso del secondo tempo finendo però per essere graziato dagli attaccanti avversari.

Ayling 6 - Non riesce a spingere sulla corsia di sua competenza, ma si comporta molto bene in fase difensiva.

Llorente 7 - Si prende la scena con un bel gol di testa a pochi minuti dal fischio finale: questo guizzo decisivo cancella l'errore commesso a fine primo tempo con un retropassaggio sbagliato che stava per favorire il tap-in di Diogo Jota.

Struijk 6 - Buon apporto al centro della difesa, fa ciò che gli viene richiesto da Bielsa senza particolari esitazioni.

Alioski 6,5 - Non sfigura contro un cliente di assoluto spessore come Alexander-Arnold: dopo un primo tempo in controllo, alza il ritmo nella ripresa provando più volte a prendere il comando sulla sinistra (Dal 79' Klich s.v.)

Phillips 5,5 - Non una serata memorabile per il centrocampista, poco coinvolto dal resto della squadra.

Costa 5 - Non riesce in alcun modo ad incidere positivamente sul match: tocca pochissimi palloni senza mai creare azioni pericolose in avanti (Dal 67' Poveda-Ocampo 6 - Contribuisce a dare maggior freschezza alla manovra del Leeds, disimpegnandosi in alcune belle giocate)

Dallas 5,5 - Abbastanza in sofferenza quando la sua squadra si vede costretta a difendere, difficilmente riesce a proporre palloni giocabili per il reparto più avanzato.

Roberts 5,5 - Piuttosto grave il suo errore al 77' a tu per tu con Alisson: con il destro, da zero metri, calcia addosso al portiere gettando al vento un gol semplicissimo (Dall'86' Pablo Hernandez s.v.)

Harrison 6,5 - In ritardo su Alexander-Arnold nell'azione del vantaggio dei "Reds", si riscatta fornendo l'assist per il pareggio di Llorente.

Bamford 5,5 - Prova a prendersi sulle spalle tutto il Leeds: il coraggio di affondare il colpo non gli manca, la precisione davanti alla porta sì. Ad un quarto d'ora dal termine colpisce anche una traversa.

LIVERPOOL

Alisson 7 - Non ha colpe particolari sulla rete del pareggio. Bravissimo a salvare la propria porta in più di una circostanza nel momento di massimo splendore del Leeds nella seconda metà di gara.

Alexander-Arnold 6,5 - Offre l'assist a Mané per il gol dello 0-1. Fa sentire la sua fisicità sulla corsia di destra, riuscendo sempre a lasciare il segno in fase offensiva: nella ripresa abbassa il proprio raggio d'azione attivando il risparmio energetico.

Fabinho 5,5 - Alterna alcuni buoni interventi ad altri passaggi sbagliati in zone del campo decisamente "calde": non è stata, di sicuro, la miglior partita della sua stagione.

Kabak 5 - Pesa come un macigno l'errore in marcatura su Llorente: si perde lo spagnolo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, regalando il pareggio al Leeds. Basta un'ingenuità, a questi livelli, per far calare il buio.

Robertson 6 - Poca continuità sulla sinistra, ci si sarebbe aspettati una prestazione più concreta.

Milner 5,5 - Nell'ombra per novanta minuti, si procura un'opportunità da gol ma non riesce a sfruttarla a dovere.

Wijnaldum 5,5 - Vicino al gol nel corso del primo tempo, si vede con il contagocce nella ripresa.

Thiago Alcantara 5,5 - Spaventa Meslier dopo soli cinque giri d'orologio, poi si limita a gestire i palloni che transitano dalle sue parti senza eccessi.

Diogo Jota 6,5 - Di gran lunga il migliore del tridente schierato in avvio da Klopp, è dai suoi piedi che nasce l'azione del gol di Mané. Corre senza sosta fino al momento della sostituzione (Dall'81' Oxlade-Chamberlain s.v.)

Firmino 5,5 - Prosegue il momento da spettatore non pagante, in Premier League, per l'attaccante brasiliano, che questa sera non è praticamente mai riuscito ad entrare in partita.

Mané 6 - Segna un gol pesante perché permette al Liverpool di mettere il viso avanti prima dell'intervallo, ma non fa nient'altro di buono nei restanti quaranta minuti (Dal 71' Salah 5,5 - Sbaglia in modo abbastanza incredibile un'occasione per il raddoppio al minuto 85: tutto solo davanti Meslier, spedisce il pallone sul fondo)