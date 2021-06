Leicester, Abraham il preferito per l'attacco. A centrocampo vicino Soumare del Lille

Doppia mossa di mercato per il Leicester City. Secondo quanto riportato dal Leicester Mercury infatti, le Foxes stanno per chiudere per il centrocampista francese Boubakary Soumare del Lille. Per quanto riguarda l'attacco, il favorito resta Tammy Abraham, in uscita dal Chelsea.