Leicester-Arsenal 1-3, le pagelle: Pépé imprendibile, disastro Ndidi

vedi letture

Queste le valutazioni di Leicester-Arsenal: gara vinta 1-3 dai londinesi.

LEICESTER-ARSENAL 1-3

Marcatori: 6’ Tielemans (L), 39’ D.Luiz (A), 45’+2 rig. Lacazette (A), 53’Pépé (A)

LEICESTER

Schmeichel 6 – Può fare poco sui tre gol dell’Arsenal, limitando il passivo in alter circostanze.

Castagne 5,5 – Comincia con il piglio giusto, per poi soffrire con sempre maggiore continuità le iniziative di Tierney e Willian.

Evans 6 – Buona prova sul piano difensivo, con molti più patemi d’animo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. (Dal 70’ Amartey 6 – Entra con lo spirito giusto, provando anche la conclusione dalla distanza)

Söyüncü 6 – Roccioso nel suo modo di proteggere l’area di rigore, con cui contiene bene Lacazette per gran parte del match.

Thomas 5 – Primo tempo da incubo per il terzino sinistro, continuamente saltato da Pépé quando spinge dalla sua parte. (Dal 46’ Albrighton 6 – Qualche iniziativa da parte sua, in una ripresa nel complesso grigia per le Foxes)

Tielemans 6,5 – Inizia alla grande il match, rubando palla a Xhaka e segnando la rete del vantaggio. Una delle poche note liete delle Foxes. Cala con il passare dei minuti.

Ndidi 4,5 – Il più negativo nella squadra di Rodgers, soprattutto perché si fa anticipare da D.Luiz in occasione del pareggio e poi commette il fallo che porta al rigore trasformato da Lacazette.

Pereira 5,5 – Aiuta in diverse occasioni in fase difensiva, mentre è meno incisivo nel momento in cui il Leicester prova ad attaccare.

Iheanacho 5 – Fatica ad incidere in avanti, sia quando galleggia tra le linee che quando si porta più a ridosso di Vardy. Qualcosa in più nella ripresa, ma nel recupero sbaglia un gol già fatto.

Barnes 5,5 – Poco coinvolto nella manovra offensiva, fatica a farsi notare negli ultimi metri. Out per infortunio poco dopo l’inizio della ripresa. (Dal 51’ Under 5,5 – Non aggiunge molto alla pericolosità offensiva del Leicester)

Vardy 5,5 – Non esattamente la sua migliore giornata, per i pochi palloni serviti dai compagni e per come viene contenuto dalla difesa avversaria.

ARSENAL

Leno 6 – Ha poche responsabilità sul diagonale di Tielemans, ma poi risponde sempre presente quando viene chiamato in causa.

Cedric 6 – Frequenti le sue iniziative sulla destra, con qualche cross invitante per le punte.

D.Luiz 7 – Ottimo in fase difensiva e, come spesso gli capita, anche in area avversaria. Sua, infatti, la rete del pareggio.

Pablo Marì 6 – Contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Leno con buone chiusure difensive.

Tierney 6,5 – Cresce con il passare dei minuti, mettendo sempre in maggiore difficoltà Castagne.

Elneny 6 – Non è molto appariscente nel suo modo di giocare, ma fa sentire la sua presenza nella zona nevralgica del campo. (Dal 66’ Partey 6 – Porta freschezza nella mediana dei Gunners in vista del finale del match)

Xhaka 6,5 – Parte con un errore grave, perdendo palla contro Tielemans che poi firma l’1-0. Si riscatta nei minuti successivi, dirigendo la manovra dell’Arsenal con la consueta qualità.

Pépé 7,5 – Imprendibile sulla destra, crea sempre qualche pericolo alla retroguardia avversaria con i suoi spunti offensivi. Nella ripresa mette il punto esclamativo sul match, con la rete dell’1-3.

Smith Rowe 5,5 – Tra i più in ombra nella squadra di Arteta nel corso del primo tempo. Esce prima dell’intervallo per un problema fisico. (Dal 42’ Odegaard 6 – Avvia l’azione del terzo gol, rifinita da Willian e chiusa da Pépé)

Willian 7 – Parte da sinistra per poi svariare su tutto il fronte offensivo, risultando decisivo sia con la punizione che porta al pareggio di D.Luiz che con il passaggio per Pépé in occasione del tris.

Lacazette 6,5 – Viene contenuto bene per quasi tutta la gara, ma da grande attaccante sfrutta al meglio l’occasione del rigore spiazzando Schmeichel e firmando l’1-2. (Dall’84’ Aubameyang s.v.)