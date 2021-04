Leicester City, Rodgers dopo la conquista della finale: "Ce la meritiamo, ora facciamo la storia"

Il tecnico del Leicester City, Brendan Rodgers, dopo la conquista della finale di FA Cup ha parlato così nel post gara: “È incredibile. Ce lo meritiamo, i giocatori hanno lavorato tanto per questo. Complimenti al Southampton, è una squadra formidabile. Abbiamo fatto gol dopo una grande azione di Vardy. Poi quando sei in vantaggio sull'1-0, devi mostrare autocontrollo e stare calmo e lo abbiamo fatto. Ora c’è la finale ed è un'occasione per fare la storia del club. Ecco di cosa parla questa partita: creare un ricordo. Da quando sono a Leicester, sono consapevole di quanto sia importante questa coppa per i tifosi.”. Ha poi concluso: “Quando siamo arrivati qui abbiamo detto che volevamo essere competitivi. Siamo stati all’altezza della situazione. Ora abbiamo un trofeo su cui puntare veramente.”.