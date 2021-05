Leicester, Rodgers deluso: "Non abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita"

Il manager del Leicester Brendan Rodgers ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il pareggio contro il Southampton: "E' un po' frustrante, non credo che abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita. Era una grande opportunità in 11 contro 10 uomini e normalmente siamo molto bravi. Non abbiamo cambiato il modo di giocare, siamo stati troppo lenti. Non abbiamo davvero iniziato a giocare con quel ritmo fino a quando non abbiamo ottenuto il pareggio".