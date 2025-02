Ufficiale Lens, per la difesa c'è il baby 2006 Celik: il giocatore firma fino al 2029

vedi letture

Nuovo innesto per il Lens. La formazione francese è sempre molto attenta ai nuovi profili che sbocciano nel calcio europeo. Uno di questi è Nidal Celik, 18enne in forza al FK Sarajevo nella prima divisione bosniaca. Il difensore è un nuovo rinforzo della squadra giallorossa che ieri sera lo ha annunciato. Trasferimento a titolo definitivo per lui con un contratto fino al 2029. Avventura tutta da vivere per il giovane classe 2006 che lascia la società che lo ha formato per approdare in un campionato affascinante come la Ligue 1.

"Sono felicissimo dell'ingaggio di Nidal al Racing Club de Lens - ha commentato il direttore generale Pierre Dréossi -. A soli 18 anni, vanta già una notevole esperienza ai massimi livelli, avendo giocato in tutte le squadre giovanili della Bosnia prima di essere convocato nella nazionale maggiore lo scorso novembre. Questa esperienza, unita al ruolo di capitano in una delle squadre più importanti del campionato bosniaco, gli conferisce una maturità impressionante per la sua età.

Anche se richiede pazienza - ha proseguito il dirigente ai canali ufficiali della società - ha tutte le qualità fisiche, tattiche e tecniche per integrarsi gradualmente ma in modo sostenibile nelle nostre fila. Per riuscirci potrà contare su tutto lo staff e sui suoi compagni di squadra. Benvenuto Nidal!".