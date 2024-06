Ufficiale Lens, prolungato il prestito di Cortes: l'ala resta un altro anno ai Rangers

vedi letture

Solo 4 presenze in sei mesi con il Lens, condite da un gol, poi il prestito ai Rangers, in Scozia. Oscar Cortes a gennaio si è trasferito in Scottish Premier League, ma anche lì le cose non sono migliorate: sei presenze, un gol e un assist. Certo, un minutaggio maggiore (317 minuti ai Rangers contro i 40 al Lens) e un'annata in crescendo, ma ora l'esterno offensivo classe 2003 vuole guadagnare un posto da protagonista.

Per questo, come annunciato dal Lens, viene prolungato il suo prestito al sodalizio di Glasgow. Cortes resta un altro anno ai Rangers in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale della società francese:

"Oscar Cortés viene prestato nuovamente ai Rangers. Al Rangers FC dallo scorso febbraio, il giovane nazionale Oscar Cortés proseguirà l'avventura scozzese nel corso della stagione 2024/25 sotto forma di prestito con diritto di riscatto. Buona stagione Oscar".