Levante-Barcellona 3-3, le pagelle: Dembele non basta, Morales e Leon feriscono i catalani

Levante-Barcellona 3-3

Marcatori: 26' Messi, 34' Pedri, 57' Melero, 60' Morales, 64' Dembélé, 83' Sergio León.

LEVANTE

Fernandez 5,5- A inizio partita salva su Pedri con una respinta d'istinto, non può nulla sulla girata di Messi ma in occasione del raddoppio finisce fuori causa. Dopo la rete di Melero che riapre i giochi ha un blackout che rischia di compromettere definitivamente la partita.

Miramón 6,5 - Nel primo tempo difetta un po' di precisione, ma nella ripresa la caparbietà sua e dei compagni regala al Levante la soddisfazione di affondare la corazzata blaugrana. Quanta fatica, però, per rincorrere Dembele. Dal 30' s.t.: Coke n.g. - Forze fresche per l'intenso finale.

Vezo 6 - Nella prima fase della gara soffre molto gli inserimenti dei blaugrana, in particolare De Jong riesce spesso a disorientarlo. Meglio nella ripresa, quando tutto il Levante gira meglio.

Duarte 5,5 - Ha un bel da fare nel contenere i veloci attaccanti avversari. Soffre in particolare Dembele. Dal 18' s.t.: Malsa 6 - Il primo pallone toccato è un tiro in porta che spaventa Ter Stegen, prosegue con lo stesso piglio tenendo sulla corda gli avversari.

Toño Garcia 6,5 - Arriva più volte dalle parti dell'area del Barcellona ma i suoi cross sbattono spesso contro il muro avversario. Non si dà per vinto e nel finale gli sforzi sono premiati con l'assist che vale il 3-3.

Rober Pier 6 - Si muove come centrocampista basso davanti alla difesa, corre molto ma non sempre con costrutto.

De Frutos 6,5 - Qualche spunto interessante nella prima parte di gara lascia presagire che sarà un elemento pericoloso. Nella ripresa pressa costantemente non concedendo ai centrocampisti avversari il tempo di ragionare.

Melero 7 - Riporta in partita il Levante con un'incornata che infligge un brutto colpo al Barça, che credeva di avere la gara in pugno.

Bardhi 6,5 - Nelle fasi più difficili per il Levante ha il merito di creare situazioni offensive che tengono a galla i padroni di casa. Dal 18' s.t.: Gomez 6 - Ci mette l'impegno, ma la precisione va perfezionata.

Morales 7 - Un vero condottiero per i valenciani che si affidano al suo carattere per affrontare a viso aperto il Barcellona. Firma il momentaneo 2-2 e partecipa a tutte le principali azioni offensive del Levante. Dal 45' s.t.: Giorgi n.g.

Roger Marti 6,5 - Ha il compito di 'stancare' i marcatori del Barcellona che per oltre un'ora devono seguire i suoi movimenti incessanti. Ottima la triangolazione con Morales che vale il 2-2. Dal 30' s.t.: Sergio León 7 - Tutto in 15': entra e con un grande tempismo segna il gol che abbatte il Barcellona.

BARCELLONA

Ter Stegen 6 - Può fare poco sui gol del Levante, ma non gli riesce nessun miracolo ed è costretto a raccogliere per 3 volte il pallone in fondo al sacco.

Lenglet 5,5 - Non impeccabile in alcune situazioni, potrebbe fare meglio quando si tratta di anticipare le giocate del Levante negli ultimi 30 metri.

Piqué 5,5 - Partecipa alla serata storta della difesa blaugrana. Disinnesca più volte Bardhi ma si lascia battere sul tempo da Leon nell'azione del definitivo 3-3.

Araujo 6 - Si salva soltanto perché non è più in campo quando iniziano i veri guai per il Barça. Una caviglia malandata lo costringe a uscire dopo un discreto primo tempo. Dal 1' s.t.: Sergi Roberto 5 - Dovrebbe essere più fresco, invece Melero lo anticipa con facilità e segna il gol che riapre i giochi. Non è il suo momento migliore. Dal 40' s.t.: Puig n.g. - Koeman lo manda in campo per tentare il miracolo nel finale, ma è ormai tardi.

Dembélé 7 - Una spina nel fianco per la difesa del Levante che spesso fatica a contenere le sue accelerate. Realizza un gol bellissimo ed è senza dubbio il migliore tra i suoi. Dal 37' s.t.: Dest 5,5 - Positivo nella fase di spinta, commette più di una leggerezza in copertura.

De Jong 6,5 - Nel primo tempo è assolutamente immarcabile, il vero motore del Barcellona che sembra saldamente padrone della partita. Nella ripresa invece risente del calo della squadra e risulta decisamente meno brillante.

Busquets 5,5 - Nonostante un serio infortunio alla mandibola va comunque in campo stoicamente, indossando una protezione, ma appare molto condizionato.

Pedri 7 - Un inizio davvero travolgente per il giovane centrocampista blaugrana che sfiora più volte il gol, partecipa al vantaggio di Messi ed infine riesce a bucare la difesa avversaria con un inserimento perfetto. Cala nella ripresa. Dal 29' s.t.: Mingueza 5,5 - Non entra mai realmente in partita.

Alba 6 - Pungente quando si tratta di aggredire gli spazi e dispensare cross, meno pulito nelle coperture.

Messi 6,5 - Sempre presente ed imprescindibile nella manovra offensiva dei catalani, il suo gol è una delizia ma non basta perché quando il Barça ne avrebbe più bisogno, anche l'argentino va in affanno. Un brutto errore in disimpegno favorisce il 2-2 di Morales.

Griezmann 5,5 - Partita di alti e bassi, serve un grande assist a Dembele per il momentaneo 3-2 ma è l'unica traccia che il francese lascia sulla serata. Dal 36' s.t.: Braithwaite n.g. - Pochissimi palloni toccati in un finale di sofferenza.