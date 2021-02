Levante, Lopez: "Questa vittoria è merito della squadra, in tutti i ruoli c'è competizione"

Dopo aver battuto il Real Madrid appena due settimane fa, il Levante si è confermato bestia nera delle madrilene superando per 2-0 l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. L'allenatore dei valenciani Paco Lopez ha commentato nel post partita la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando i meriti del collettivo:

"Questa vittoria è merito della SQUADRA, in lettere maiuscole, perché chiunque entra svolge il suo compito - riporta Cadenaser -. Ruotiamo molto, l'importante è la solidarietà e la voglia di aiutare."

Su Cárdenas, secondo portiere, oggi schierato titolare:

"Ci fidiamo di Cárdenas, lo conoscevo già, in tutti i ruoli c'è competizione, questo dimostra che c'è fiducia in tutta la rosa, chiunque può giocare. Gestiamo molto bene i giocatori e loro hanno grande merito per quello che stanno ottenendo.

Sugli obiettivi stagionali del Levante:

"La nostra realtà è lottare per non retrocedere e più ci allontaniamo meglio è per raggiungere l'obiettivo di continuare nella massima serie. Dopodiché, cercheremo di ottenere di più, ma con i piedi per terra".