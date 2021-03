Lewandowski a 31 gol in Bundes: sarebbe stato capocannoniere in 52 delle ultime 57 edizioni

Il Bayern risponde al Lipsia, vince il Klassiker in rimonta e si riporta in testa alla Bundesliga. Nel 4-2 rifilato al Borussia Dortmund c'è la firma del solito Robert Lewandowski: con la tripletta realizzata alla sua ex squadra, l'attaccante polacco è arrivato già a 31 reti in campionato in appena 24 giornate. Numeri straordinari e impressionanti, soprattutto se pensiamo che in 52 delle ultime 57 stagioni sarebbe stato già nominato capocannoniere.