Lewandowski: "Non penso sia facile segnare in Italia ma in realtà non ci ho mai pensato"

Robert Lewandowski, nel corso della lunga intervista rilasciata a SportWeek, ha parlato anche della Serie A: "Non so se sarebbe più facile segnare in Italia, sicuramente avrei più partite per farlo: 38 contro le 34 in Bundes. In Champions ho segnato a squadre italiane ma non so cosa riuscirei a fare giocando nel vostro campionato. Dipenderebbe dalla squadra. Forse non sarebbe così facile visto che è una lega molto tattica con molta attenzione alla fase difensiva. In realtà non ci ho mai pensato. L'Italia mi piace, sono stato in Sardegna l'anno scorso. Mi piacciono anche gli italiani e ho solo pensieri positivi quando mi viene in mente il vostro Paese".