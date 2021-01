Ligue 1, il Lione passa nel finale contro il Bordeaux. La squadra di Garcia in testa alla classifica

Vittoria fondamentale per il Lione di Rudi Garcia: nel friday night contro il Bordeaux Depay e compagni portano a casa un successo in pieno recupero grazie alle reti di Ekambi e Dubois. Inutile il gol del momentaneo pareggio messo a segno al 55' da Kalu. Primo posto per il Lione in attesa del Paris Saint-Germain, mentre gli ospiti rimangono in settima posizione.