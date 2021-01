Ligue 1, il Marsiglia cade in casa: una doppietta di Eliasson lancia il Nimes

Sconfitta a sorpresa per il Marsiglia, che oggi ha perso in casa contro il Nimes nella 20esima giornata di Ligue 1. Nel primo tempo i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore con Thauvin, mentre in avvio di ripresa una doppietta di Eliasson ha portato avanti gli ospiti. Inutile il gol di Benedetto che all'85' ha accorciato le distanze. Con questo risultato il Marsiglia rischia di perdere contatto con le prime posizioni: al momento la classifica dice sesto posto con 32 punti. Per il Nimes un guizzo importante in zona salvezza, anche se la zona salvezza resta lontana due punti.