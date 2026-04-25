Ligue 1, Il PSG dilaga ad Angers: il titolo è ormai a un passo
Il Paris Saint-Germain è ormai a un passo dalla conquista del quattordicesimo titolo di campione di Francia, un traguardo che appare solo da formalizzare a tre giornate dal termine, con anche una gara da recuperare contro il Lens. Il vantaggio di sei punti sulla seconda in classifica consente ai parigini di vivere un finale di stagione con grande serenità, pur con la semifinale di Champions League alle porte contro il Bayern Monaco.
Decisivo il successo per 3-0 ottenuto sul campo dell’Angers, firmato dalle reti di Lee, Mayulu e Beraldo, in una gara a senso unico. L’Angers, quasi salvo e tredicesimo in classifica, non è mai riuscito a opporre resistenza, costretto costantemente nella propria metà campo. Nel finale anche un’espulsione per Ramos per somma di ammonizioni, unico neo di una serata comunque completamente controllata dai parigini, che ora possono concentrarsi sulla sfida europea contro il Bayern Monaco, con la consapevolezza di una squadra in pieno controllo della Ligue 1.
Ligue 1, il programma completo del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Brest - Lens 3-3
Sabato 25 aprile
Lione - Auxerre 3-1
Angers - PSG 0-3
Tolosa - Monaco
Domenica 26 aprile
Lorient - Strasburgo
Rennes - Nantes
Le Havre - Metz
Paris FC - Lilla
Marsiglia - Nizza
Classifica
Paris Saint-Germain 69
Lens 63
Lione 57
Lilla 54
Rennes 53
Marsiglia 52
Monaco 50
Strasburgo 43
Lorient 41
Brest 38
Paris FC 38
Tolosa 37
Angers 34
Le Havre 30
Nizza 29
Auxerre 25
Nantes 20
Metz 15