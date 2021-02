Ligue 1, Nantes-Lille 0-2: dogues primi e al sesto successo di fila, i gol e gli highlights

Lille primo in Ligue 1. La squadra di Christophe Galtier ha ottenuto il sesto successo consecutivo e anche a Nantes porta a casa la piena posta, mantenendo per la quarta partita consecutiva la porta inviolata. Allo "Stade de la Beaujoire" decide una doppietta di Jonathan David. Per il Nantes è notte fonda, con Domenech in panchina sono arrivati 4 pareggi e 3 sconfitte in 7 partite. Sono complessivamente 15 le gare senza vittorie per les canaris, attualmente terzultimi, posizione che porterebbe agli spareggi contro la terza classificata di Ligue 2.