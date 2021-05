Lione, Gallardo si allontana dalla panchina. Non sarà libero prima di dicembre

Sembra sfumare la pista che porta a Marcelo Gallardo per la panchina del Lione. Il tecnico del River Plate ha infatti fatto sapere al club francese che non verrà liberato dal club argentino prima di dicembre. Restano così in corsa per la panchina le candidature di Roberto De Zerbi del Sassuolo, Patrick Vieira, senza squadra al momento, e Christophe Galtier del Lille.