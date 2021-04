Lione, Garcia pensa alla sfida di Coppa di Francia: "Dobbiamo solo qualificarci"

vedi letture

Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa di Francia contro la Red Star: "L'umore non è buono al momento. Alcuni pensano alla gara con l'Angers prima di pensare a quella contro la Red Star. La partita più importante è quella che sta arrivando. Dovranno avere lo spirito professionale per questo match. Abbiamo una partita di coppa da giocare. La cosa più importante è qualificarsi, avere una mentalità positiva, determinata e la mentalità giusta per questo tipo di partite. Dobbiamo mettere in campo gli ingredienti necessari per questo tipo di incontro. Non ho visto quei segni. Mi aspetto una reazione da parte dei miei giocatori. Non mi importava dell'atteggiamento al Lens. Dobbiamo ritrovare cinismo sotto porta".