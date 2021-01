Lione, Slimani si presenta: "Un sogno che si realizza, pronto in una o due settimane"

Il neo attaccante del Lione Islam Slimani ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in rossoblu: "Da quando ero piccolo che sognavo di venire qui. Il Lione è fra i migliori club d'Europa. E' vero che non ho giocato quest’anno ma mi ho lavorato molto con molti sacrifici. Posso essere pronto in una o due settimane. Sono un combattente, do tutto. Quando un giocatore arriva in un top club, ha voglia di portare un qualcosa in più. La squadra gioca bene e io spero di portare un qualcosa in più. Il Lione è un grande club che gioca sempre per i primi posti".