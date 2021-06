Lipsia, Brobbey poco inserito: "Non ho preso casa, non studio il tedesco e non seguo la Bundes"

vedi letture

Brian Brobbey si è già pentito del trasferimento al Lispia e non fa nulla per nasconderlo. Intervistato dalla rivista ELFvoetball ha dichiarato: "Non ho ancora un appartamento, non ho preso lezioni di tedesco, devo ancora conoscere i giocatori e non ho visto la Bundesliga nelle ultime settimane. In ogni caso, non guardo quasi mai questa competizione".

Il 19enne ha inoltre aggiunto: "I miei agenti pensavano che il Lipsia fosse il passo migliore. Inghilterra o la Spagna sono sempre possibili.” Brobbey, in scadenza di contratto con l'Ajax, si è legato al Lipsia dal 1° luglio con l'ufficialità arrivata lo scorso 12 marzo. Tuttavia l'addio di Julian Nagelsmann, tecnico che lo voleva con sé in Germania sta cambiando le carte in tavola, al punto che si è parlato anche di un ritorno all'Ajax, col Lipsia che però ha rifiutato di trattare la cessione.