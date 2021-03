Lipsia, Nagelsmann: "Dispiace per Löw, ha cambiato il calcio tedesco. Liverpool? Siamo sfavoriti"

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Liverpool. Si parte ovviamente con le domande su Joachim Löw, che lascerà l'incarico di commissario tecnico subito dopo gli Europei.

"È una notizia triste, anche se comunque è ancora in carica. Ha avuto un grandissimo impatto sul calcio tedesco, ha segnato un'era vincendo titoli e sviluppando il calcio in Germania. Ha sempre preso le decisioni giuste nei momenti importanti. Decisioni che non sono state affatto facili. Spero che l'Europeo in estate possa essere la conclusione gloriosa della sua esperienza come CT".

Klopp al posto di Löw sulla panchina della Germania?

"Jurgen è un allenatore eccezionale, ma penso che lui sia felice al Liverpool ed il Liverpool sia felice di averlo come tecnico".

Il Liverpool sta affrontando un periodo difficile

"Non ci interessano i risultati in campionato dei Reds, anche perché abbiamo perso all'andata e per questo non possiamo essere certamente i favoriti per la sfida di domani. Sono certo che il Liverpool supererà questo momento difficile: i giocatori sono forti e l'allenatore lo è ancora di più".