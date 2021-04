Lipsia, Nagelsmann: "Il Bayern non mollerà, anche arrivare secondi sarebbe eccezionale"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato della lotta per il titolo di campione di Germania con il Bayern Monaco: "Guardiamo solo noi stessi per ottenere il maggior numero di punti. Vedremo se il Bayern mollerà o no. Di solito no, ma anche se siamo arrivati ​​secondi in classifica è stata comunque una stagione eccezionale".