Ufficiale Lipsia, preso il diamante Maksimovic: "Il club ha fatto un grande sforzo per ingaggiarmi"

Il Lipsia chiude il colpo dalla Stella Rossa. Il club di Bundesliga ha ufficializzato nella giornata di oggi l'ingaggio a titolo definitivo fino al 30 giugno 2030 di Andrija Maksimovic, uno dei talenti più segnalati nel panorama europeo, trequartista serbo di 18 anni. Un affare complessivo da 14 milioni di euro.

Comunicato ufficiale

"L'RB Leipzig si è assicurato i servizi di Andrija Maksimovic, offrendogli un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030. Il 18enne arriva dai campioni serbi del Crvena zvezda. Il centrocampista offensivo ha fatto il suo debutto da professionista a soli 16 anni in Serbia. Un anno dopo, a 17 anni, ha collezionato le sue prime presenze in UEFA Champions League e con la nazionale serba.

Maksimovic, che indosserà la maglia numero 33 al RBL, ha già accumulato esperienza in 20 partite nella massima serie serba (3 gol, 5 assist), sette gare di Champions League e otto presenze con la nazionale, nonostante la giovane età. Il centrocampista mancino ritroverà ora anche il suo compagno di nazionale Kosta Nedeljkovic, anch’egli ex giocatore del Crvena zvezda.

Benvenuto tra i Red Bulls, Andrija!".

Le prime parole del nuovo arrivato: "Sono davvero felice di essere diventato un giocatore del Lipsia. Il club ha fatto un grande sforzo per ingaggiarmi e mi ha presentato un chiaro progetto sportivo che mi ha entusiasmato fin da subito. Kosta Nedeljković, che conosco da Belgrado e dalla nazionale serba, mi ha parlato molto bene del club e della città, questo ha contribuito molto a confermare la mia decisione. Ora voglio fare la mia parte per aiutarci a festeggiare tante vittorie insieme ai tifosi. Lavorerò sodo ogni giorno con la squadra per far sì che questo accada".