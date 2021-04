live DIRETTA BUNDES - Hoffenheim e Wolfsburg calano il tris. Vince il Dortmund

vedi letture

22:45 - Termina la diretta testuale delle partite delle ore 20:30 della 30ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021. Un buon proseguimento di serata ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

22:30 - Di seguito i risultati e la classifica della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 al termine della 30ª giornata:

1. Fußball-Bundesliga 2020/2021

30ª giornata

Martedì 20 Aprile 2021

18:30 - Colonia-Lipsia 2-1

20:30 - Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 2-0

20:30 - Eintracht Francoforte-Augusta 2-0

20:30 - Arminia Bielefeld-Schalke 04 1-0

Mercoledì 21 Aprile 2021

20:30 - Borussia Dortmund-Union Berlino 2-0

20:30 - Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 3-2

20:30 - Werder Brema-Mainz 0-1

20:30 - Stoccarda-Wolfsburg 1-3

20:30 - Hertha Berlino-Friburgo rinviata a data da destinarsi

Classifica: Bayern Monaco 71, Lipsia 61, Wolfsburg 57, Eintracht Francoforte 56, Borussia Dortmund 52, Bayer Leverkusen 47, Borussia Mönchengladbach 43, Union Berlino 43, Friburgo* 40, Stoccarda 39, Hoffenheim 35, Augusta 33, Mainz* 31, Werder Brema 30, Arminia Bielefeld 30, Hertha Berlino** 26, Colonia 26, Schalke 04 13.

*una partita in meno.

**due partite in meno.

BORUSSIA DORTMUND-UNION BERLINO 2-0

Marcatori: 27' Reus (Borussia Dortmund), 86' Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Borussia Dortmund (4-1-4-1) : Hitz; Piszczek, Akanji, Hummels, Raphaël Guerreiro; Can (59' Dahoud), Reyna (76' Brandt), Bellingham (90'+1 Reinier), Reus, Hazard (59' Sancho); Håland.

A disp.: Drljača (GK), Morey, Schulz, Meunier, Tigges.

All.: Edin Terzić.

Union Berlino (4-2-3-1) : Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche (73' Schlotterbeck), Lenz; Prömel, Andrich; Ingvartsen, Kruse (73' Teuchert), Endo (58' Bülter); Musa (73' Pohjanpalo).

A disp.: Karius (GK), Ryerson, Gießelmann, Griesbeck, Gentner.

All.: Urs Fischer.

Arbitro: Daniel Schlager.

Assistente 1: Sven Waschitzki.

Assistente 2: Thomas Stein.

Quarto Ufficiale: Philipp Hüwe.

VAR: Benjamin Brand.

AVAR: Eduard Beitinger.

Ammoniti: 48' Knoche (Union Berlino), 69' Bellingham (Borussia Dortmund), 72' Hummels (Borussia Dortmund).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt, 2'st. Calci d'angolo: 4-3.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+2 - Fine secondo tempo.

90'+1 - Quarto cambio Borussia Dortmund: esce Bellingham, entra Reinier.

88' - GOL BORUSSIA DORTMUND!!! Raphaël Guerreiro, servito a centro area da Brandt, prende la mira e, con il mancino, trafigge Luthe nell'angolino basso alla destra consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

80' - Quarto cambio Union Berlino: esce Prömel, entra Gentner.

76' - Terzo cambio Borussia Dortmund: esce Reyna, entra Brandt.

73' - Triplo cambio Union Berlino: escono Kruse, Knoche e Musa, entrano Teuchert, Schlotterbeck e Pohjanpalo.

72' - Ammonito Hummels nel Borussia Dortmund per un fallo ai danni di un avversario.

69' - Ammonito Bellingham nel Borussia Dortmund per un fallo ai danni di Musa.

59' - Doppio cambio Borussia Dortmund: escono Hazard e Can, entrano Sancho e Dahoud.

58' - Primo cambio Union Berlino: esce Endo, entra Bülter.

48' - Ammonito Knoche nell'Union Berlino per un fallo ai danni di Reyna.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

36' - Conclusione dalla distanza da parte di Bellingham. Il tentativo del numero 22 del Borussia Dortmund termina alto a lato alla sinistra.

27' - GOL BORUSSIA DORTMUND!!! Reus, da posizione ravvicinata, prende la mira e, di destro, trafigge centralmente Luthe portando avanti i padroni di casa.

10' - Reus, servito a centro area da Hazard, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione al volo del numero 11 del Borussia Dortmund esce ampiamente a lato alla destra.

2' - TRAVERSA UNION BERLINO! Tentativo dalla distanza da parte di Ingvartsen. Il mancino del numero 32 dell'Union Berlino si stampa sulla traversa.

0' - Calcio d'inizio.

HOFFENHEIM-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 3-2

Marcatori: 25' Pléa (Borussia Mönchengladbach), 45'+1 Lazaro (Borussia Mönchengladbach), 48' Kramarić (Hoffenheim), 60' Bebou (Hoffenheim), 65' Kramarić (Hoffenheim)

Hoffenheim (4-2-1-3) : Baumann; Kadeřábek, Posch, Richards, Sessegnon; Samassékou, Grillitsch; Kramarić (90'+1 Bogarde); Skov (63' Adamyan), Bebou, Baumgartner (84' Nordtveit).

A disp.: Pentke (GK), Dabbur, Belfodil, Rutter.

All.: Sebastian Hoeneß.

Borussia Mönchengladbach (4-4-2) : Sippel; Lainer (86' Traoré), Ginter, Elvedi, Bensebaini (68' Zakaria); Lazaro, Kramer (75' Hermann), Neuhaus, Hofmann; Thuram (68' Wolf), Pléa (68' Embolo).

A disp.: Grün (GK), Lang, Wendt, Jantschke.

All.: Marco Rose.

Arbitro: Daniel Siebert.

Assistente 1: Lasse Koslowski.

Assistente 2: Jan Seidel.

Quarto Ufficiale: Thorsten Schiffner.

VAR: Bastian Dankert.

AVAR: Rafael Foltyn.

Ammoniti: 10' Grillitsch (Hoffenheim), 53' Posch (Hoffenheim), 90' Kadeřábek (Hoffenheim).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt, 5'st. Calci d'angolo: 5-4.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+5 - Fine secondo tempo.

90'+1 - Terzo cambio Hoffenheim: esce Kramarić, entra Bogarde.

90' - Ammonito Kadeřábek nell'Hoffenheim per un fallo ai danni di Neuhaus.

86' - Quinto ed ultimo cambio Borussia Mönchengladbach: esce Lainer, entra Traoré.

84' - Terzo cambio Hoffenheim: esce Baumgartner, entra Nordtveit.

75' - Quarto cambio Borussia Mönchengladbach: esce Kramer, entra Hermann.

68' - Triplo cambio Borussia Mönchengladbach: escono Pléa, Thuram e Bensebaini, entrano Embalo, Wolf e Zakaria.

65' - GOL HOFFENHEIM!!! Kramarić, servito a centro area da Kadeřábek, prende la mira e, di destro, trafigge Sippel nell'angolino basso alla sinistra ribaltando il risultato per i padroni di casa.

63' - Primo cambio Hoffenheim: esce Skov, entra Adamyan.

60' - GOL HOFFENHEIM!!! Bebou, da posizione ravvicinata, prende la mira e, di destro, trafigge centralmente Sippel consentendo ai padroni di casa di pareggiare.

53' - Ammonito Posch nell'Hoffenheim per un fallo ai danni di Thuram.

48' - GOL HOFFENHEIM!!! Kramarić, dalla distanza, prende la mira e, di destro, trafigge Sippel nell'angolino basso alla sinistra accorciando le distanze per i padroni di casa.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

45'+1 - GOL BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH!!! Lazaro, servito a centro area da Thuram, prende la mira e, di destro, trafigge Baumann centralmente consentendo agli ospiti di raddoppiare.

38' - Conclusione dalla distanza da parte di Baumgartner. Il destro del numero 14 dell'Hoffenheim è bloccato da un attento Sippel.

25' - GOL BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH!!! Pléa, servito da Thuram, controlla, prende la mira e, con il mancino, trafigge centralmente Baumann portando in vantaggio gli ospiti.

10' - Ammonito Grillitsch nell'Hoffenheim per un fallo ai danni di Thuram.

3' - Baumgartner, servito a centro area dal cross di Kadeřábek, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del numero 14 dell'Hoffenheim esce ampiamente a lato alla destra.

0' - Calcio d'inizio.

WERDER BREMA-MAINZ 0-1

Marcatori: 16' Szalai (Mainz)

Werder Brema (3-3-2-2) : Pavlenka; Veljković, Moisander, Friedl (78' Schmid); Gebre Selassie, Möhwald, Augustinsson; Eggestein, Rashica; Sargent, Füllkrug (78' Selke).

A disp.: Zetterer (GK), Agu, Erras, Mbom, Bargfrede, Osako, Dinkci.

All.: Florian Kohfeldt.

Mainz (3-3-2-2) : Zentner; St. Juste, Bell, Niakhaté; Brosinski, Kohr (74' Latza), Mwene; Leandro Barreiro (90'+2 Hack), Boëtius (87' Stöger); Szalai (74' Glatzel), Onisiwo (87' Burkardt).

A disp.: Dahmen (GK), Öztunali, Quaison.

All.: Bo Svensson.

Arbitro: Marco Fritz.

Assistente 1: Dominik Schaal.

Assistente 2: Marcel Pelgrim.

Quarto Ufficiale: Sören Storks.

VAR: Felix Zwayer.

AVAR: Marcel Unger.

Ammoniti: 63' Sargent (Werder Brema), 66' Boëtius (Mainz), 83' Zentner (Mainz).

Espulsi:

Note: recupero 4'pt, 6'st. Calci d'angolo: 10-4.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+6 - Fine secondo tempo.

90'+2 - Quinto ed ultimo cambio Mainz: esce Leandro Barreiro, entra Hack.

87' - Doppio cambio Mainz: escono Boëtius e Onisiwo, entrano Stöger e Burkardt.

83' - Ammontio Zentner nel Mainz per proteste.

78' - Doppio cambio Werder Brema: escono Füllkrug e Friedl, entrano Selke e Schmid.

74' - Doppio cambio Mainz: escono Szalai e Kohr, entrano Glatzel e Latza.

66' - Ammonito Boëtius nel Mainz per un fallo ai danni di Eggestein.

63' - Ammonito Sargent nel Werder Brema per un fallo ai danni di Gebre Selassie.

49' - Eggestein, servito da Rashica, prende la mira e, con il mancino, calcia a rete. La conclusione del numero 35 del Werder Brema termina alta a lato alla sinistra.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+4 - Fine primo tempo.

44' - GOL ANNULLATO WERDER BREMA!!! L'arbitro, dopo aver consultato il VAR, annulla una rete ai padroni di casa per un gioco pericoloso di Möhwald nell'azione del gol.

31' - Eggestein, servito da Sargent, prende la mira e, da fuori, calcia a rete. La conclusione del numero 35 del Werder Brema termina alta.

16' - GOL MAINZ!!! Szalai, posizionato a centro area, prende la mira e, con il mancino, trafigge Pavlenka centralmente portando in vantaggio gli ospiti.

10' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

STOCCARDA-WOLFSBURG 1-3

Marcatori: 13' Schlager (Wolfsburg), 29' Weghorst (Wolfsburg), 65' Gerhardt (Wolfsburg), 90'+1 Castro (Stoccarda)

Stoccarda (3-4-2-1) : Kobel; Anton, Karazor, Kempf; Massimo, Endo, Ahamada (71' Castro), Coulibaly; Förster (70' Didavi), Klimowicz (64' Churlinov); Kalajdžić (80' Cissé).

A disp.: Bredlow (GK), Stenzel, Mola, Thommy, Klement.

All.: Pellegrino Matarazzo.

Wolfsburg (4-2-3-1) : Casteels; Ridle Baku, Pongračić, Brooks, Roussillon; Schlager (66' Guilavogui), Arnold; Phillip (66' Mehmedi), Gerhardt, Brekalo (76' Ginczek); Weghorst (88' Białek).

A disp.: Pervan (GK), Lacroix, Bruma, Siersleben, João Victor.

All.: Oliver Glasner.

Arbitro: Dr. Felix Brych.

Assistente 1: Mark Borsch.

Assistente 2: Stefan Lupp.

Quarto Ufficiale: Nicolas Winter.

VAR: Sascha Stegemann.

AVAR: Markus Schüller.

Ammoniti: 63' Ahamada (Stoccarda), 77' Castro (Stoccarda), 86' Cissé (Stoccarda).

Espulsi: -

Note: recupero 1'pt, 3'st. Calci d'angolo: 4-1.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+3 - Fine secondo tempo.

90'+1 - GOL STOCCARDA!!! Castro, posizionato sul centro-destro, prende la mira e, di destro, trafigge Casteels nell'angolino basso alla destra accorciando le distanze per i padroni di casa.

88' - Quarto cambio Wolfsburg: esce Weghorst, entra Białek.

86' - Ammonito Cissé nello Stoccarda per un fallo ai danni di Roussillon

80' - Quarto cambio Stoccarda: esce Kalajdžić, entra Cissé.

77' - Ammonito Castro nello Stoccarda per un fallo ai danni di Arnold.

76' - Terzo cambio Wolfsburg: esce Brekalo, entra Ginczek.

71' - Secondo cambio Stoccarda: esce Ahamada, entra Castro.

70' - Primo cambio Stoccarda: esce Förster, entra Didavi.

66' - Doppio cambio Wolfsburg: escono Philipp e Schlager, entrano Mehmedi e Guilavogui.

65' - GOL WOLFSBURG!!! Gerhardt, servito a centro area da Brekalo, prende la mira e, di destro, trafigge Kobel sotto il sette alla sinistra.

64' - Primo cambio Stoccarda: esce Klimowicz, entra Churlinov.

63' - Ammonito Ahamada nello Stoccarda per un fallo ai danni di Gerhardt.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

39' - Conclusione dalla distanza da parte di Schlager. Il sinistro del numero 24 del Wolfsburg termina abbondantemente alto a lato alla sinistra.

29' - GOL WOLFSBURG!!! Weghorst, su cross di Brekalo, prende la mira e, di testa, trafigge Kobel da posizione ravvicinata consentendo agli ospiti di raddoppiare.

13' - GOL WOLFSBURG!!! Schlager, dalla distanza, prende la mira e, con il mancino, trafigge Kobel nell'angolino basso alla destra portando in vantaggio gli ospiti.

5' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

19:55 - Buonasera e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 20:30 avrà inizio la diretta testuale dei seguenti incontri della 30ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021: Borussia Dortmund-Union Berlino, Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach, Werder Brema-Mainz e Stoccarda-Wolfsburg.

