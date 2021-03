live DIRETTA BUNDES - Pokerissimo Wolfsburg. Union Berlino e Mainz di misura

vedi letture

17:45 - Termina la diretta testuale degli anticipi delle ore 15:30 del sabato della 25ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021. Un buon proseguimento di serata ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

17:30 - Di seguito i risultati e la classifica della 25ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 al termine degli anticipi delle 15:30 del sabato.

1. Fußball-Bundesliga 2020/2021

25ª giornata

Venerdì 12 Marzo 2021

20:30 - Augusta-Borussia Mönchengladbach 3-1

Sabato 13 Marzo 2021

15:30 - Wolfsburg-Schalke 04 5-0

15:30 - Union Berlino-Colonia 2-1

15:30 - Mainz-Friburgo 1-0

15:30 - Werder Brema-Bayern Monaco 1-3

18:30 - Borussia Dortmund-Hertha Berlino

Domenica 14 Marzo 2021

13:30 - Bayer Leverkusen-Ariminia Bielefeld

15:30 - Lipsia-Eintracht Francoforte

18:00 - Stoccarda-Hoffenheim

Classifica: Bayern Monaco 58, Lipsia 53, Wolfsburg 48, Eintracht Francoforte 43, Bayer Leverkusen 40, Borussia Dortmund 39, Union Berlino 38, Friburgo 34, Stoccarda 33, Borussia Mönchengladbach 33, Hoffenheim 30, Werder Brema 30, Augusta 29, Colonia 22, Hertha Berlino 21, Arminia Bielefeld 19, Mainz 18, Schalke 04 10.

WOLFSBURG-SCHALKE 04 5-0

Marcatori: 31' aut. Mustafi (Schalke 04), 51' Weghorst (Wolfsburg), 58' Ridle Baku (Wolfsburg), 64' Brekalo (Wolfsburg), 79' Philipp (Wolfsburg)

Wolfsburg (4-2-3-1) : Casteels; Mbabu, Pongračić, Brooks, Gerhardt; Guilavogui, Arnold (72' Roussillon); Ridle Baku (72' João Victor), Mehmedi (72' Philipp), Brekalo (80' Ginczek); Weghorst (84' Białek).

A disp.: Pervan (GK), Bruma, Siersleben.

All.: Oliver Glasner.

Schalke 04 (3-4-2-1) : Rønnow; Becker, Mustafi, Thiaw; William, Serdar, Kolašinac, Çalhanoğlu (72' Hoppe); Schöpf (63' Stambouli), Harit (85' Maden); Raman (72' Oczipka).

A disp.: Langer (GK), Mendyl, Mercan, Aydin, Bozdoğan.

All.: Dimitrios Grammozis.

Arbitro: Sören Storks.

Assistente 1: Markus Häcker.

Assistente 2: Philipp Hüwe.

Quarto Ufficiale: Christof Günsch.

VAR: Dr. Matthias Jöllenbeck.

AVAR: Mike Pickel.

Ammoniti: 55' Willam (Schalke 04).

Espulsi:

Note: recupero 1'pt, 1'st. Calci d'angolo: 3-8.

Spettatori: porte chiuse.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+1 - Fine secondo tempo.

85' - Quarto cambio Schalke: esce Harit, entra Maden.

84' - Quinto ed ultimo cambio Wolfsburg: esce Weghorst, entra Białek.

80' - Quarto cambio Wolfsburg: esce Brekalo, entra Ginczek.

79' - GOL WOLFSBURG!!! Philipp, servito a centro area da Roussillon, prende la mira e, di destro, trafigge Rønnow nell'angolino basso alla destra portando i padroni di casa sul 5-0.

72' - Cambi da ambo le parti. Nel Wolfsburg: escono Mehmedi, Arnold e Ridle Baku, entrano Philipp, Roussillon e João Victor. Nello Schalke 04: escono Çalhanoğlu e Raman, entrano Hoppe ed Oczipka.

64' - GOL WOLFSBURG!!! Brekalo, servito a centro area da Weghorst, prende la mira e, di destro, trafigge Rønnow centralmente.

63' - Primo cambio Schalke 04: esce Schöpf, entra Stambouli.

58' - GOL WOLFSBURG!!! Ridle Baku, servito da Weghorst a centro area, prende la mira e, di destro, trafigge Rønnow nell'angolino basso alla destra.

55' - Ammonito William nel Schalke 04 per un fallo ai danni di Gerhardt.

51' - GOL WOLFSBURG!!! Weghorst, servito da Ridle Baku, trafigge Rønnow sotto il sette alla destra consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

37' - Guilavogui, servito da Ridle Baku, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 23 del Wolfsburg non inquadra lo specchio della porta avversaria.

31' - AUTOGOL SCHALKE 04!!! Mustafi devia involontariamente il pallone verso la propria porta trafiggendo Rønnow e portando in vantaggio i padroni di casa.

25' - Arnold, servito da Mehmedi, prende la mira e, con il mancino, calcia a rete. Il tentativo del numero 27 del Wolfsburg termina alto sopra la traversa.

18' - Tentativo dalla distanza da parte di Harit. La conclusione del numero 25 dello Schalke 04 è respinto da un reattivo Casteels.

14' - Guilavogui, su cross di Arnold, prende la mira e, di testa, conclude a rete. Il tentativo ravvicinato del numero 23 del Wolfsburg è respinto da un attento Rønnow.

5' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

UNION BERLINO-COLONIA 2-1

Marcatori: 45'+2 rig. Duda (Colonia), 48' rig. Kruse (Union Berlino), 67' Trimmel (Union Berlino)

Union Berlino (5-3-2) : Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Schlotterbeck, Ryerson (89' Bülter); Prömel (73' Gentner), Andrich, Endo (61' Ingvartsen); Musa (73' Pohjanpalo), Kruse (89' Griesbeck).

A disp: Karius (GK), Gogia, Dajaku, Teuchert.

All.: Urs Fischer.

Colonia (4-3-3) : Horn T.; Wolf (84' Ehizibue), Jorge Meré, Horn J. (12' Czichos), Katterbach; Meyer, Skhiri, Hector (64' Jakobs); Özcan (84' Dennis), Duda, Rexhbecaj (84' Limnios).

A disp.: Zieler (GK), Čestić, Drexeler, Thielmann.

All.: Markus Gisdol.

Arbitro: Deniz Aytekin.

Assistente 1: Christian Dietz.

Assistente 2: Eduard Beitinger.

Quarto Ufficiale: Florian Badstübner.

VAR: Guido Winkmann.

AVAR: Christian Bandurski.

Ammoniti: 11' Horn J. (Colonia), 32' Musa (Union Berlino), 81' Özcan (Colonia), 84' Skhiri (Colonia), 87' Andrich (Union Berlino).

Espulsi: -

Note: recupero 3'pt, 6'st. Calci d'angolo: 6-6.

Spettatori: porte chiuse.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+6 - Fine secondo tempo.

89' - Doppio cambio Union Berlino: escono Ryerson e Kruse, entreano Bülter e Griesbeck.

87' - Ammonito Andrich nell'Union Berlino per un fallo ai danni di Limnios.

85' - Ammonito Skhiri nel Colonia per un fallo ai danni di Ingvartsen.

84' - Triplo cambio Colonia: escono Özcan, Rexhbecaj e Wolf, entrano Dennis, Limnios ed Ehizibue.

81' - Ammonito Özcan nel Colonia per un fallo ai danni di Ingvartsen.

73' - Doppio cambio Union Berlino: escono Musa e Prömel, entrano Pohjanpalo e Genter.

67' - GOL UNION BERLINO!!! Trimmel, dalla distanza, prende la mira e, di destro, trafigge Timo Horn nell'angolin basso alla sinistra portando in vantaggio i padroni di casa.

64' - Primo cambio Colonia: esce Hector, entra Jakobs.

61' - Primo cambio Union Berlino: esce Endo, entra Ingvartsen.

48' - GOL UNION BERLINO!!! Il mancino rasoterra del numero 10 dell'Union Berlino trafigge Timo Horn nell'angolino basso alla destra consentendo ai padroni di casa di pareggiare.

48' - Dal dischetto si presenta Kruse...

47' - RIGORE UNION BERLINO!!! Wolf prende il pallone con la mano in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore per i padroni di casa.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo.

45'+2 - GOL COLONIA!!! Il destro del numero 18 del Colonia trafigge Luthe nell'angolino basso alla sinistra portando in vantaggio gli ospiti.

45'+2 - Dal dischetto si presenta Duda...

45'+1 - RIGORE UNION BERLINO!!! Knoche stende Hector in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e decreta il penalty in favore degli ospiti.

32' - Ammonito Musa nell'Union Berlino per un fallo ai danni di Czichos.

23' - Özcan, servito a centro area da Wolf, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 21 del Colonia è respinto da un vigile Luthe.

12' - Primo cambio Colonia: esce Jannes Horn, entra Czichos.

11' - Ammonito Jannes Horn nel Colonia per un fallo ai danni di Musa.

6' - Musa, su cross di Endo, prende la mira e, con il mancino, calcia a rete. La conclusione del numero 18 dell'Union Berlino è respinto da un reattivo Timo Horn.

0' - Calcio d'inizio.

MAINZ-FRIBURGO 1-0

Marcatori: 84' Quaison (Mainz).

Mainz (3-4-1-2) : Zentner; St. Juste, Bell (72' Hack), Niakhaté; da Costa, Leandro Barreiro (72' Stöger), Kohr, Mwene; Boëtius; Burkardt (72' Quaison), Szalai (58' Glatzel).

A disp.: Dahmen (GK), Brosinski, Öztunali, Kunde Malong, Fernandes.

All.: Bo Svensson.

Friburgo (3-3-2-2) : Müller; Lienhart, Schlotterbeck, Heintz; Schmid, Höfler, Günter; Höler (82' Petersen), Grifo (82' Santamaria); Sallai, Jeong (82' Kwon).

A disp.: Uphoff (GK), Gulde, Kübler, Til, Haberer, Demirović.

All.: Christian Streich.

Arbitro: Benjamin Cortus.

Assistente 1: Dr. Martin Thomsen.

Assistente 2: Thomas Stein.

Quarto Ufficiale: Marcel Pelgrim.

VAR: Daniel Siebert.

AVAR: Jan Seidel.

Ammoniti: 21' Höfler (Friburgo), 33' Schlotterbeck (Friburgo), 68' Bell (Mainz), 90'+4 Schmid (Friburgo).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt, 5'st. Calci d'angolo: 0-4.

Spettatori: porte chiuse.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+5 - Fine secondo tempo.

90'+4 - Ammonito Schmid nel Friburgo per un fallo ai danni di Mwene.

84' - GOL MAINZ!!! Quaison, da buona posizione in area di rigore avversaria, prende la mira e, con il mancino, trafigge Müller centralmente portando in vantaggio i padroni di casa.

82' - Cambi da ambo le parti. Nel Mainz: esce da Costa, entra Brosinski. Nel Friburgo: escono Grifo, Jeong ed Höler, entrano Santamaria, Kwon e Peterson.

72' - Triplo cambio Mainz: escono Burkardt, Leandro Barreiro e Bell, entrano Quaison, Stöger ed Hack.

68' - Ammonito Bell nel Mainz per un fallo ai danni di Grifo.

58' - Primo cambio Mainz: esce Szalai, entra Glatzel.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

37' - Conclusione dalla distanza da parte di Günter. Il mancino del numero 30 del Friburgo è respinto da un attento Zentner.

33' - Ammonito Schlotterbeck nel Friburgo per un fallo ai danni di Szalai.

21' - Ammonito Höfler nel Friburgo per un fallo ai danni di Boëtius.

14' - Grifo, servito da Jeong, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 32 del Friburgo termina alto.

5' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

15:15 - Nell'anticipo del venerdì della 25ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 l'Augusta ha battuto 3-1 in casa il Borussia Mönchengladbach. I Fuggerstädter, dopo essere passati in vantaggio con Ruben Vargas al 52', subiscono la rete del momentaneo 1-1 dei Fohlen firmata da Florian Neuhaus al 68' prima di dilagare con le segnature di Marco Richter al 76' ed André Hahn all'89'.

15:00 - Buon pomeriggio e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 15:30 avrà inizio la diretta testuale dei seguenti incontri valevoli per la 25ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021: Wolfsburg-Schalke 04, Union Berlino-Colonia e Mainz-Friburgo.

