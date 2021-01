live DIRETTA BUNDES - Vincono M'Gladbach e Friburgo, crolla il Leverkusen

vedi letture

17.26 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Bielefeld-M'Gladbach 0-1

Werder Brema-Union Berlino 0-2

Colonia-Augsburg 0-1

Eintracht-Bayer Leverkusen 2-1

Hoffenheim-Friburgo 1-3

1' - Comincia la partita!

9' - Ospiti maggiormente propositivi in questa prima fase di partita.

17' - Ancora nessun tiro in porta fino a questo momento.

31' - Sostanziale equilibrio in questo primo tempo.

40' - Scatta il giallo per Neuhaus.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - GOL! GOL! GOL! M'GLADBACH AVANTI! Embolo riceve al limite, alza la testa ed infila in rete con una conclusione precisa all'angolo!

62' - Scatta il giallo per Ortega.

74' - Borussia padrone assoluto del campo, Arminia non pervenuto.

17.22 - Fine partita.

Werder Brema-Union Berlino 0-2

1' - Comincia la partita!

12' - GOL! GOL! GOL! BECKER! Union Berlino in vantaggio a Brema, gran conclusione imparabile per il portiere!

28' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO UNION! Awoniyi firma con un tiro preciso all'angolino!

33' - Ammonito Gross.

44' - Gara tesa, giallo anche per Promel.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Promel! Ancora l'Union pericoloso, stavolta la sua conclusione termina a lato!

79' - Gestione attente dell'Union che non sta rischiando nulla in questa fase.

17.22 - Fine partita.

Colonia-Augsburg 0-1

1' - Comincia la partita!

8' - Gol annullato all'Augsburg per fuorigioco.

12' - Uduokhai si becca il giallo.

37' - Colonia vicino al vantaggio! Incornata sotto porta di Wolf, ci arriva il portiere!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - Ancora Wolf! Conclusione sotto la traversa, ci arriva Gikiewicz!

65' - Doppio giallo, ammoniti Modeste e Gouweleeuw.

77' - GOL! GOL! GOL! IAGO! L'Augsburg trova il gol del vantaggio, Niederlechner mette l'assist al bacio con Iago che deve solo infilare in rete!

85' - Scatta il giallo per Richter.

17.22 - Fine partita.

Eintracht-Bayer Leverkusen 2-1

1' - Comincia la partita!

10' - GOL! GOL! GOL! AMIRI! Il Leverkusen passa in vantaggio, gran palla di Wirtz per Amiri che non sbaglia!

22' - GOL! GOL! GOL! YOUNES! L'ex giocatore del Napoli firma il pareggio dell'Eintracht!

39' - Ancora Younes! Viene servito al bacio, ma la conclusione termina fuori!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - AUTOGOL! EINTRACHT AVANTI! Tapsoba la infila inavvertitamente nella propria porta!

88' - Amiri! Conclusione interessante, portiere battuto ma arriva un difensore dell'Eintracht che intercetta e chiude tutto!

17.22 - Fine partita.

Hoffenheim-Friburgo 1-3

1' - Comincia la partita!

7' - GOL! GOL! GOL! SANTAMARIA! Il Friburgo passa in vantaggio dopo pochi minuti!

15' - Ammonito Akpoguma.

34' - GOL! GOL! GOL! GRIFO! Arriva il raddoppio del Friburgo con il gol dell'attaccante italiano!

42' - AUTOGOL DI KASIM! Il Friburgo si porta sullo 0-3, il difensore centrale dell'Hoffenheim la butta nella propria porta!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - GOL! GOL! GOL! BEBOU! Arriva il gol dell'Hoffenheim che prova a riaprire la partita!

76' - Grifo! Conclusione rasoterra, ci arriva il portiere!

82 - Scatta il giallo per Hartmann.

17.22 - Fine partita.

15.18 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Bielefeld-M'Gladbach

Werder Brema-Union Berlino

Colonia-Augsburg

Eintracht-Bayer Leverkusen

Hoffenheim-Friburgo

15.16 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15!