live DIRETTA LIGUE 1 - Accorcia ancora il Lens, Marsiglia avanti

22.53 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Ligue 1!

RISULTATI FINALI:

Lille-Angers 1-2

Lione-Lens 3-2

Marsiglia-Montpellier 3-1

Reims-Dijon 0-0

1' - Comincia la partita!

5' - GOL! GOL! GOL! AVANTI L'ANGERS! Conclusione dal limite di Thomas che si infila in porta!

19' - GOL! GOL! GOL! ANCORA THOMAS! Arriva il raddoppio dell'Angers con l'incornata vincente del difensore!

28' - Potenziale rigore per il Lille, il Var dice di no. Niente tiro dal dischetto!

34' - Il Lille aumenta l'intensità in questa fase del match.

42' - GOL! GOL! GOL! YILMAZ! Il Lille finalmente accorcia le distanze proprio sul finale di primo tempo!

21.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Capelle! Cerca il gol calciando sotto la traversa, tiro alto.

66' - Giallo per Fonte.

68' - Gara tesa, ammonito anche Andre.

78' - Traversa di Ylmaz! Conclusione da punizione, la palla colpisce il legno!

83' - Giallo indirizzato a Ylmaz.

22.49 - Fine partita.

Lione-Lens 3-2

1' - Comincia la partita!

7' - Cornet! Servito bene da Paqueta, il tiro termina a lato!

21' - Il Lione tiene il possesso palla ma poche occasioni costruite.

39' - GOL! GOL! GOL! DEPAY! Arriva il vantaggio della squadra di casa, firma ancora del solito Depay!

21.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

46' - AUTOGOL! RADDOPPIO LIONE! E' Fortes del Lens ad infilare nella propria porta!

52' - GOL! GOL! GOL! DEPAY! La doppietta del giocatore del Lione, è lui il trascinatore di questa squadra.

56' - GOL! GOL! GOL! SOTOCA! Accorcia le distanze il Lens che prova a riaprire la partita!

72' - Gestione precisa del Lione, rischia poco la squadra di casa in questa fase.

90' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA ANCORA IL LENS! Doucoure insacca all'incrocio dei pali!

22.49 - Fine partita.

Marsiglia-Montpellier 3-1

1' - Comincia la partita!

16' - Thauvin prova la conclusione, attento il portiere avversario che blocca.

26' - Benedetto! Incornata a due passi dalla porta! Palla fuori!

33' - Radonjic! Gran conclusione da fuori, c'è la gran risposta del portiere avversario!

41' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL MARSIGLIA! Radonjic firma la rete del vantaggio a pochi minuti dall'intervallo!

21.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! MOLLET! Ecco il pareggio del Montpellier, conclusione vincente da fuori!

78' - Thauvin! Calcia da posizione defilata, tiro a lato!

81' - GOL! GOL! GOL! PAYET! Il Marsiglia torna in vantaggio, gran gol all'angolo!

84' - GOL! GOL! GOL! GERMAIN! Assist al bacio di Khaoui, arriva Germain che insacca e chiude la partita!

22.49 - Fine partita.

Reims-Dijon 0-0

1' - Comincia la partita!

4' - Foket! Si libera per il tiro dal limite, ci arriva il portiere!

16' - Sostanziale equilibrio fino a questo momento.

25' - Scatta il giallo per Gueye, il primo della partita.

34' - Grande equilibrio in questa fase del match.

21.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Scatta il giallo per Foket.

75' - Ammonito Chavalerin.

76' - Reims pericoloso! Ci prova Abdelhamid con una conclusione in porta, il portiere si fa trovare pronto.

79' - Ammonito anche Sammaritano.

22.49 - Fine partita.

20.53 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

20.52 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato francese con le partite delle 21!