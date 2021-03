live DIRETTA LIGUE 1 - Ore 19:00: Brest e Lens calano il tris. Angers, Lione e Nizza di misura

21:30 - Termina la diretta testuale degli incontri delle ore 19:00 valevoli per la 28ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021. Un buon proseguimenti di serata ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

21:15 - Di seguito la classifica aggiornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 al termine degli incontri delle ore 19:00 valevoli per la 28ª giornata.

Ligue 1 Uber Eats 2020/2021

28ª giornata

Mercoledì 3 Marzo 2021

19:00 - Brest-Digione 2-1

19:00 - Lione-Rennes 1-0

19:00 - Metz-Angers 0-1

19:00 - Nizza-Nîmes 2-1

19:00 - Saint-Étienne-Lens 2-3

21:00 - Bordeaux-PSG

21:00 - Lille-Olympique Marsiglia

21:00 - Montpellier-Lorient

21:00 - Nantes-Reims

21:00 - Strasburgo-Monaco

Classifica: Lille 59, Lione 59, PSG 57, Monaco 55, Lens 43, Metz 41, Olympique Marsiglia 39, Montpellier 39, Angers 39, Rennes 38, Nizza 35, Brest 34, Bordeaux 33, Reims 31, Strasburgo 30, Saint-Étienne 30, Lorient 26, Nîmes 25, Nantes 24, Digione 15.

BREST-DIGIONE 3-1

Marcatori: 17' Honorat (Brest), 27' Mounié (Brest), 29' Assalé (Digione), 40' Cardona (Brest)

Brest (4-4-2) : Larsonneur; Faussurier (81' Pierre-Gabriel), Chardonnet, Brassier, Perraud; Honorat (81' Le Douaron), Lucas, Lasne (C), Charbonnier (74' Belkebla); Cardona (74' Faivre), Mounié.

A disp.: Cibois (GK), Duverne, Baal, Philippoteaux, Fadiga.

All.: Olivier Dall'Oglio.

Digione (4-3-3) : Racioppi; Chafik, Ecuele Manga (C), Coulibaly, Ngonda Muzinga; Ndong, Lautoa (83' Benzia), Celina; Assalé (78' Konaté), Baldé, Sammaritano (78' Dina-Ebimbe).

A disp.: Allagbe (GK), Boey, Panzo, Chala, Marie, Dobre.

All.: David Linarès.

Arbitro: Jérémy Stinat.

Assistente 1: Aurélien Drouet.

Assistente 2: Julien Haulbert.

Quarto Ufficiale: Pierre Legat.

VAR: Thomas Léonard.

AVAR: Hamid Guenaoui.

Ammoniti: 22' Brassier (Brest), 28' Perraud (Brest), 61' Charbonnier (Digione), 84' Dina-Ebimbe (Digione).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt, 4'st. Calci d'angolo: 3-5.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

84' - Ammonito Dina-Ebimbe nel Digione per un fallo ai danni di Brassier.

83' - Terzo cambio Digione: esce Lautoa, entra Benzia.

81' - Doppio cambio Brest: escono Honorat e Faussurier, entrano Le Douaron e Pierre-Gabriel.

78' - Doppio cambio Digione: escono Assalé e Sammaritano, entrano Konaté e Dina-Ebimbe.

74' - Doppio cambio Brest: escono Charbonnier e Cardona, entrano Belkebla e Faivre.

61' - Ammonito Charbonnier nel Digione per un fallo ai danni di Celina.

51' - Calcio d'angolo calciato da Ngonda Muzinga per Baldé che, posizionato a centro area, conclude a rete. Il colpo di testa del numero 17 del Digione termina di poco a lato alla destra.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

40' - GOL BREST!!! Cardona, servito a centro area da Lucas, prende la mira e, di destro, trafigge Racioppi sotto il sette alla sinistra portando i padroni di casa sul 3-1.

29' - GOL DIGIONE!!! Assalé, dai pressi del vertice sinistro dell'area piccola avversaria, prende la mira e, di destro, trafigge Larsonneur sotto la traversa centralmente.

28' - Ammonito Perraud nel Digione per un fallo ai danni di Baldé.

27' - GOL BREST!!! Mounié, su cross di Honorat, trafigge Racioppi con un colpo di testa ravvicinato consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

22' - Ammonito Brassier nel Brest per un fallo ai danni di Assalé.

17' - GOL BREST!!! Honorat, servito nei pressi del vertice destro dell'area piccola avversaria da Lucas, prende la mira e, di destro, trafigge Racioppi centralmente.

7' - Calcio di punizione calciato, con il mancino, da Perraud. La conclusione del numero 18 del Brest termina alta.

0' - Calcio d'inizio.

LIONE-RENNES 1-0

Marcatori: 74' Aouar (Lione)

Lione (4-3-3) : Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Guimarães (58' Aouar), Thiago Mendes, Caqueret; Slimani (58' Kadewere), Depay (C) (82' Cornet), Toko Ekambi.

A disp.: Pollersbeck (GK), Diomandé, Benlamri, Bard, Cornet, Florent da Silva, Cherki.

All.: Rudi García.

Rennes (4-3-3) : Gomis; Traoré (C), Nyamsi, Aguerd, Truffert; Martin (60' Camavinga), Nzonzi, Grenier (69' Bourigeaud); Doku (83' Del Castillo), Guirassy (69' Tait), Terrier (83' Hunou).

A disp.: Bonet (GK), Damien da Silva, Maouassa.

All.: Philippe Bizeul.

Arbitro: Ruddy Buquet.

Assistente 1: Guillaume Debart.

Assistente 2: Bastien Courbet.

Quarto Ufficiale: Gaël Angoula.

VAR: Stéphanie Frappart.

AVAR: Christian Guillard.

Ammoniti: 41' Caqueret (Lione), 54' Martin (Rennes), 61' Grenier (Rennes), 75' Traoré (Rennes).

Espulsi: -

Note: recupero 3'pt, 5'st. Calci d'angolo: 6-4.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+5 - Fine secondo tempo.

83' - Doppio cambio Rennes: escono Doku e Terrier, entrano Del Castillo ed Honou.

82' - Terzo cambio Lione: esce Depay, entra Cornet.

75' - Ammonito Traoré nel Rennes per proteste.

74' - GOL LIONE!!! Aouar, servito a centro area da Depay, prende la mira e, di destro, trafigge Gomis centralmente portando avanti i padroni di casa.

69' - Doppio cambio Rennes: escono Grenier e Guirassy, entrano Bourigeaud e Tait.

61' - Ammonito Grenier nel Rennes per un fallo ai danni di Thiago Mendes.

60' - Primo cambio Rennes: esce Martin, entra Camavinga.

58' - Doppio cambio Lione: escono Slimani e Guimarães, entrano Kadewere ed Aouar.

54' - Ammonito Martin nel Rennes per un fallo ai danni di Caqueret.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo.

41' - Ammonito Caqueret nel Lione per un fallo ai danni di Martin.

23' - Doku, su suggerimento di Terrier, prende la mira e, di destro, calcia rete. La conclusione da fuori del numero 18 del Rennes è respinta da un reattivo Lopes.

14' - Nzonzi, servito a centro area da Nyamsi, calcia a rete. Il mancino del numero 15 del Rennes è respinto da un attento Lopes.

7' - Slimani, servito a centro area dal cross di Depay, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del numero 20 del Lione esce ampiamente a lato alla destra.

0' - Calcio d'inizio.

METZ-ANGERS 0-1

Marcatori: 44' rig. Fulgini (Angers).

Metz (3-4-1-2) : Oukidja; Bronn (83' Vagner), Kouyaté, Boye (C); Centonze (72' Delaine), Pajot (72' Angban), Sarr, Udol; Boulaya; Gueye (72' Yade), Leya Iseka (72' Ambrose).

A disp.: Caillard (GK), Fofana, Tchimbembe, Maziz.

All.: Frédéric Antonetti.

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni; Pavlović, Traoré (C), Thomas, Doumbia; Coulibaly, Amadou; Pereira Lage, Fulgini (89' Bobichon), Boufal (77' Capelle); Diony (66' Bahoken).

A disp.: Butelle (GK), Bamba, Mangani, Ould Khaled, Taïbi, El Melali.

All.: Stéphane Moulin.

Arbitro: Johan Hamel.

Assistente 1: Matthieu Lombard.

Assistente 2: Gilles Lang.

Quarto Ufficiale: Antoine Valnet.

VAR: Dominique Julien.

AVAR: Abdelali Chaoui.

Ammoniti: 44' Kouyaté (Metz), 76' Ambrose (Metz), 79' Pereira Lage (Angers), 90'+2 Doumbia (Angers).

Espulsi: 90'+2 Oukidja (Metz).

Note: recupero 2'pt, 4'st. Calci d'angolo: 6-1.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

90'+2 - ESPULSO METZ!!! Oukidja reagisce al fallo di Doumbia costringendo l'arbitro ad espellerlo.

90'+2 - Ammonito Doumbia nell'Angers per un fallo ai danni di Oukidja.

89' - Terzo cambio Angers: esce Fulgini, entra Bobichon.

83' - Quinto ed ultimo cambio Metz: esce Bronn, entra Vagner.

79' - Ammonito Pereira Lage nell'Angers per un fallo ai danni di Boulaya.

77' - Secondo cambio Angers: esce Boufal, entra Capelle.

76' - Ammonito Ambrose nel Metz per un fallo ai danni di Doumbia.

72' - Quadruplo cambio Metz: escono Gueye, Pajot, Centonze e Leya Iseka, entrano Yade, Angban, Delaine ed Ambrose.

66' - Primo cambio Angers: esce Diony, entra Bahoken.

56' - Fulgini, dopo aver ricevuto palla da Amadou, calcia a rete. Il destro del numero 10 dell'Angers è respinto da un reattivo Oukidja.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

44' - GOL ANGERS!!! Il destro del numero 10 dell'Angers trafigge Oukidja nell'angolino in basso alla destra portando in vantaggio gli ospiti.

44' - Dal dischetto si presenta Fulgini...

44' - Ammonito Kouyaté nel Metz per il precedente fallo da rigore.

42' - RIGORE ANGERS!!! Kouyaté stende Diony in area di rigore del Metz. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore in favore degli ospiti.

33' - Tentativo dalla distanza da parte di Sarr. La conclusione del numero 15 del Metz termina ampiamente a lato alla destra.

27' - Udol, servito sul centro-sinistra da Centonze, calcia a rete. Il tentativo del numero 3 del Metz è respinto da un attento Bernardoni.

13' - Conclusione dalla distanza da parte di Diony. Il tentativo del numero 9 dell'Angers termina abbondantemente a lato alla destra.

6' - Tentativo dalla distanza da parte di Coulibaly. Il destro del numero 14 dell'Angers è bloccato da un attento Oukidja.

0' - Calcio d'inizio.

NIZZA-NîMES 2-1

Marcatori: 4' Gouiri (Nizza), 50' Landre (Nîmes), 75' Claude-Maurice (Nizza)

Nizza (4-4-1-1) : Benítez; Daniliuc (62' Lotomba), Todibo, Saliba, Kamara; Maolida (76' Thuram), Claude-Maurice, Schneiderlin (C), Atal (62' Dolberg); Boudaoui (46' Lees-Melou); Gouiri.

A disp.: Cardinale (GK), Nsoki, Bambu, Ndoye, Sellouki.

All.: Adrian Ursea.

Nîmes (4-1-4-1) : Reynet; Burner (80' Paquiez), Guessoum, Landre (80' Ueda), Meling; Cubas; Ripart (C) (85' Roux), Fomba, Benrahou (70' Eliasson), Ferhat; Koné (70' Duljević).

A disp.: Nazih (GK), Ahlinvi, Valerio, Ben Amar.

All.: Pascal Plancque.

Arbitro: Hakim Ben El Hadj Salem.

Assistente 1: Matthieu Lombard.

Assistente 2: Mohamed Benkemouche.

Quarto Ufficiale: Ali Djedid.

VAR: Jérémie Pignard.

AVAR: Olivier Thual.

Ammoniti: 54' Atal (Nizza), 55' Meling (Nîmes), 60' Fomba (Nîmes), 79' Schneiderlin (Nizza), 90'+2 Guessoum (Nîmes), 90+4 Lotomba (Nizza).

Espulsi: -

Note: recupero 0'pt, 8'st. Calci d'angolo: 0-6.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+8 - Fine secondo tempo.

90'+4 - Ammonito Lotomba nel Nizza per proteste.

90'+2 - Ammonito Guessoum nel Nîmes per un fallo ai danni di Gouiri.

85' - Quinto ed ultimo cambio Nîmes: esce Ripart, entra Roux.

80' - Doppio cambio Nîmes: escono Burner e Landre, entrano Paquiez ed Ueda.

79' - Ammonito Schneiderlin nel Nizza per un fallo ai danni di Thuram.

76' - Quarto cambio Nizza: esce Maolida, entra Thuram.

75' - GOL NIZZA!!! Claude-Maurice, da fuori area, prende la mira e, di destro, trafigge Reynet nell'angolino basso alla sinistra portando in vantaggio i padroni di casa.

70' - Doppio cambio Nîmes: escono Koné e Benrahou, entrano Duljević e Eliasson.

62' - Doppio cambio Nizza: escono Atal e Daniliuc, entrano Dolberg e Lotomba.

60' - Ammonito Fomba nel Nîmes per un fallo ai danni di Todibo.

55' - Ammonito Meling nel Nîmes per una reazione nei confronti di Atal.

54' - Ammoniti Atal nel Nizza per un fallo ai danni di Meling.

50' - GOL NîMES!!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pallone arriva a Landre che, da buona posizione, trafigge Benítez nell'angolino basso alla sinistra con un preciso colpo di testa consentendo agli ospiti di pareggiare.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Nizza all'intervallo: esce Boudaoui, entra Lees-Melou.

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo.

34' - Fomba, su cross di Ferhat, conclude a rete. Il colpo di testa del numero 12 del Nîmes termina di poco a lato alla sinistra.

23' - Ferhat, servito sulla sinistra da Fomba, calcia rete. Il destro del numero 10 del Nîmes è respinto da un attento Benítez.

4' - GOL NIZZA!!! Gouiri, posizionato a centro area, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 11 del Nizza trafigge Reynet nell'angolino basso alla sinistra portando i padroni di casa in vantaggio.

0' - Calcio d'inizio.

SAINT-ÉTIENNE-LENS 2-3

Marcatori: 20' rig. Sotoca (Lens), 24' Kalimuendo (Lens), 40' Moukoudi (Saint-Étienne), 90'+3 Pereira da Costa (Lens), 90'+5 rig. Bouanga (Saint-Étienne).

Saint-Étienne (4-1-4-1) : Moulin; Debuchy (C), Moukoudi, Cissé, Kolodziejczak (71' Trauco); Aouchiche (71' Neyou); Nordin (61' Modeste), Gourna-Douath (83' Boudebouz), Camara, Monnet-Paquet (61' Bouanga); Abi.

A disp.: Bajic (GK), Sow, Boudebouz, Youssouf, Rivera.

All.: Claude Puel.

Lens (3-4-1-2) : Leca; Gradit, Badé, Medina; Clauss (85' Michelin), Cahuzac (C), Fofana, Haidara; Tony Mauricio (75' Pereira da Costa); Kalimuendo (75' Banza), Sotoca.

A disp.: Farinez (GK), Fortes, Boura, Traoré, Jean, Oudjani.

All.: Franck Haise.

Arbitro: Amaury Delerue.

Assistente 1: Bertrand Jouannaud.

Assistente 2: Eric Danizan.

Quarto Ufficiale: Azzedine Souifi.

VAR: Yohann Rouinsard.

AVAR: Bruno Coué.

Ammoniti: 19' Moukoudi (Saint-Étienne), 26' Debuchy (Saint-Étienne), 77' Banza (Lens), 84' Sotoca (Lens).

Espulsi: -

Note: recupero 3'pt, 6'st. Calci d'angolo: 13-3.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+6 - Fine secondo tempo.

90'+5 - GOL SAINT-ÉTIENNE!!! Il destro del numero 20 del Saint-Étienne trafigge Leca nell'angolino basso alla sinistra accorciando le distanze per i padroni di casa.

90'+5 - Dal dischetto si presenta Bouanga...

90'+4 - RIGORE SAINT-ÉTIENNE!!! Medina commette un fallo di mano in area di rigore del Lens. L'arbitro non ha dubbi ed assegna un calcio di rigore in favore dei padroni di casa.

90'+3 - GOL LENS!!! Pereira da Costa, su assist di Michelin, trafigge Moulin nell'angolino basso alla sinistra con un bel destro portando gli ospiti sul 3-1.

85' - Terzo cambio Lens: esce Cluass, entra Michelin.

84' - Ammonito Sotoca nel Lens per un fallo ai danni di Camara.

83' - Quinto ed ultimo cambio Saint-Étienne: esce Gourna-Douath, entra Boudebouz.

77' - Ammonito Banza nel Lens per un fallo ai danni di Neyou.

75' - Doppio cambio Lens: escono Kalimuendo e Tony Mauricio, entrano Banza e Pereira da Costa.

71' - Doppio cambio Saint-Étienne: escono Kolodziejczak ed Aouchiche, entrano Trauco e Neyou.

66' - Ammonito Gourna-Douath nel Saint-Étienne per un fallo ai danni di Tony Mauricio.

61' - Doppio cambio Saint-Étienne: escono Nordin e Monnet-Paquet, entrano Modeste e Bouanga.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo.

40' - GOL SAINT-ÉTIENNE!!! Moukoudi, servito a centro area dal cross di Aouchiche, trafigge Leca con un colpo di testa accorciando le distanze per i padroni di casa.

26' - Ammonito Debuchy nel Saint-Étienne per un fallo ai danni di Sotoca.

24' - GOL LENS!!! Kalimuendo, servito a centro area da Fofana, prende la mira e, di destro, trafigge Moulin nell'angolino basso alla destra.

20' - GOL LENS!!! Il destro del numero 7 del Lens trafigge Moulin sotto il sette alla destra portando in vantaggio gli ospiti.

20' - Dal dischetto si presenta Sotoca...

19' - Ammonito Moukoudi nel Saint-Étienne per il precedente fallo da rigore.

19' - RIGORE LENS!!! Moukoudi stende Kalimuendo in area di rigore del Saint-Étienne. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore per gli ospiti.

10' - Camara, servito a centro area da Abi, calcia a rete. La conclusione del numero 8 dell'Saint-Étienne termina ampiamente a lato alla sinistra.

0' - Calcio d'inizio.

18:00 - Buon pomeriggio e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 19:00 avrà inizio la diretta testuale dei seguenti incontri, valevoli per la 28ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021: Brest-Digione, Lione-Rennes, Metz-Angers, Nizza-Nîmes e Saint-Étienne-Lens.

Ligue 1 Uber Eats 2020/2021

28ª giornata

Mercoledì 3 Marzo 2021

19:00 - Brest-Digione

19:00 - Lione-Rennes

19:00 - Metz-Angers

19:00 - Nizza-Nîmes

19:00 - Saint-Étienne-Lens

21:00 - Bordeaux-PSG

21:00 - Lille-Olympique Marsiglia

21:00 - Montpellier-Lorient

21:00 - Nantes-Reims

21:00 - Strasburgo-Monaco

Classifica: Lille 59, PSG 57, Lione 56, Monaco 55, Metz 41, Lens 41, Olympique Marsiglia 39, Montpellier 39, Rennes 38, Angers 36, Bordeaux 33, Nizza 32, Reims 31, Brest 31, Strasburgo 30, Saint-Étienne 30, Lorient 26, Nîmes 25, Nantes 24, Digione 15.