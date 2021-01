Liverpool-Burnley, formazioni ufficiali: Salah e Firmino in panchina. Torna Matip

Di seguito le formazioni ufficiali di Liverpool-Burnley, partita valida per il 18° turno di Premier League. Jurgen Klopp ritrova Matip in difesa mentre lascia Salah e Roberto Firmino in panchina. Assente capitan Jordan Henderson, fascia di capitano sul braccio di Wijnaldum:

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara, Wijnaldum; Shaqiri, Mané, Origi. All. Klopp.

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brady, Westwood, Brownhill, McNeil; Wood, Barnes. All. Dyche.