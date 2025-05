Ufficiale Liverpool, ecco il dopo Alexander-Arnold: annunciato Frimpong dal Bayer Leverkusen

Il Liverpool ha chiuso l’accordo per l’arrivo di Jeremie Frimpong dal Bayer Leverkusen ormai da tempo, con tanto di visite mediche sostenute già diversi giorni fa. Il club inglese aveva infatti deciso di attivare la clausola rescissoria del terzino olandese, fissata a 35 milioni di euro (circa 29,5 milioni di sterline), cifra che verrà versata in tre rate annuali.

E adesso l'operazione è ufficiale. Frimpong, reduce da una stagione esaltante in Bundesliga sotto la guida di Xabi Alonso, è pronto a iniziare una nuova avventura ad Anfield, dove sarà una pedina chiave nel nuovo corso targato Arne Slot. L'ormai ex Bayer Leverkusen ha firmato un contratto "di lunga durata", come si legge nel comunicato pubblicato dal club inglese.

Il trasferimento porterà benefici anche al Celtic Glasgow, che incasserà circa 5,5 milioni di sterline grazie a una clausola di rivendita inserita nel 2021, al momento del passaggio di Frimpong in Germania per 11 milioni. Il club scozzese aveva infatti conservato il 30% dell’utile sulla futura cessione del giocatore.