Liverpool, Isak salta il Manchester United. Slot tranquillizza: "Solo un piccolo infortunio"

Brutte notizie per il Liverpool alla vigilia della sfida contro il Manchester United: Alexander Isak non sarà della partita. L’attaccante svedese si è fermato in allenamento a fine settimana per un problema all’inguine, che lo costringerà a saltare l’appuntamento di domenica.

Un’assenza pesante per i Reds, considerando che il centravanti era appena rientrato dopo la frattura alla gamba rimediata a dicembre e aveva ritrovato spazio da titolare nelle ultime tre gare, trovando anche il gol nella recente vittoria contro il Crystal Palace. Il finale di stagione rappresentava un’occasione importante per ritrovare continuità, ma lo stop rischia ora di rallentarne il percorso.

I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi, ma si parla comunque di uno stop che potrebbe arrivare fino a due settimane, mettendo in dubbio anche la sua presenza nella prossima gara contro il Chelsea ad Anfield. A fare il punto della situazione è stato Arne Slot, intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK: “Sono molto sfortunato e dispiaciuto che Alex abbia riportato un piccolo, anzi piccolissimo infortunio. Per questo questa partita arriva un po’ troppo presto per lui”.