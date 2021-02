Liverpool in crisi, Klopp predica calma: "Ho visto buoni segnali, non ci resta che lottare"

Alla viglia della sfida contro il Leicester, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, fa il punto della situazione: "Ci siamo dentro insieme. Non c'è niente di cui preoccuparsi, non ci stiamo puntando il dito contro. Non c'è niente di negativo da dire sull'atmosfera ma non stiamo volando. Ho visto una squadra sicura di sé contro il Manchester City, che è una delle partite più difficili al mondo. L'unica cosa che possiamo fare è combattere. Ci sono molti buoni segnali nelle ultime settimane. Questo mi dimostra che non siamo troppo lontani dal riprenderci".