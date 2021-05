Liverpool, Klopp: "Se vinciamo tutte le partite rimanenti andiamo in Champions"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta il successo dei suoi sul campo del Manchester United. Una vittoria che rilancia i sogni Champions dei reds: "Sono contento sia arrivata quando ne avevamo più bisogno. L'unico modo che abbiamo per andare in Champions è vincere tutte le partite. L'unica differenza ora è che se le vincessimo tutte saremmo sicuri di andare in Champions, mentre prima non era così". Il Liverpool è attualmente quinto, a quattro lunghezze del Chelsea, ma gli uomini di Klopp hanno ancora tre partite da giocare mentre i blues solo due.