Ufficiale Liverpool, van den Berg saluta ma resta in Premier: definito il passaggio al Brentford

"Il Brentford ha trovato un accordo con il Liverpool per il trasferimento di Sepp van den Berg. Il difensore 22enne - come da comunicato ufficiale del club biancorosso - ha firmato un contratto quinquennale. Van den Berg è arrivato al Liverpool dal club dell'Eredivisie PEC Zwolle nel 2019. Ha fatto quattro presenze da senior per i Reds e ha trascorso del tempo in prestito al Preston North End, allo Schalke e al Mainz.

Dopo aver militato nelle giovanili dello Zwolle, van den Berg ha esordito in prima squadra nel marzo 2018. Van den Berg ha collezionato altre 21 presenze con lo Zwolle prima di unirsi al Liverpool nel giugno 2019. Ha collezionato quattro presenze in prima squadra durante la sua stagione d'esordio ad Anfield, in FA Cup e Carabao Cup, ed è rimasto in panchina durante la finale della Coppa del mondo per club FIFA, quando il Liverpool ha battuto il Flamengo per 1-0 in Qatar nel dicembre 2019.

Nel febbraio 2021, van den Berg è andato in prestito al Preston North End, squadra dello Sky Bet Championship. Ha impressionato nelle sue 16 presenze ed è tornato al Deepdale per la stagione 2021/22. Nei due prestiti al Preston, van den Berg ha collezionato 66 presenze e ha dimostrato la sua versatilità giocando sia come difensore centrale che come terzino destro.

Il passo successivo nello sviluppo del difensore è stato in Bundesliga, con un prestito allo Schalke 04 per la stagione 2022/23. Dopo aver giocato nove partite con lo Schalke in una stagione interrotta da un infortunio alla caviglia, van den Berg è tornato nella massima serie tedesca per la stagione 2023/24, in questa occasione unendosi all'FSV Mainz 05.

Van den Berg ha giocato 35 partite in tutte le competizioni e ha segnato tre gol, tra cui il pareggio nell'1-1 della Bundesliga contro il Borussia Dortmund. Dopo aver collezionato 10 presenze e tre gol per l'Olanda Under-19, van den Berg ha esordito con l'Olanda Under-21 in una vittoria per 5-0 contro il Galles nell'ottobre 2021. In totale, ha rappresentato l'Olanda Under-21 in otto occasioni".