ufficiale Il Mainz si rinforza grazie all'amico Klopp. Preso l'olandese Van den Berg

Il Mainz si rinforza con un acquisto dal Liverpool dell'"amico" Jurgen Klopp, che dei Nullfünfer è stato a lungo giocatore e allenatore: preso Sepp van den Berg, difensore 21enne e nazionale olandese di categoria. Il giocatore, reduce dall'esperienza in prestito allo Schalke 04 si trasferisce anche in questo caso a titolo provvisorio. Nella passata stagione per lui solo 9 presenze in Bundesliga (e un gol) a causa di un gravfe infortunio ai legamenti della caviglia.