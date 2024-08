Ufficiale Lo Sporting Braga rinforza le fasce d'attacco: dall'Estoril arriva il talentuoso Guitane

Per altri tre giorni il mercato in Portogallo è aperto e anche i top club continuano a fare affari per puntellare i rispettivi organici. Lo Sporting Braga, ad esempio, ha da poco ufficializzato un nuovo rinforzo in attacco: si tratta di Rafik Guitane, esterno offensivo classe 1999, che arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Estoril Praia.

Lo scorso anno, in Primeira Liga, ha realizzato cinque gol e servito tre assist. Di seguito il comunicato ufficiale del Braga: "L'SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con il GD Estoril Praia per il prestito del giocatore Rafik Guitane fino alla fine della stagione in corso, con una clausola di acquisto non vincolante di 5 milioni di euro inclusa".